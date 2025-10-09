Tvarkant mokyklų tinklą, ministrė prioritetą žada teikti pradinių klasių regionuose išsaugojimui

Ji teigė, kad ministerija šią savaitę pristatys skaičiavimus ir pirminius pasiūlymus dėl mokyklų tinklo optimizavimo.
„Mes ir iš pačių savivaldybių susirinkome pasiūlymus, tai tikrai pagrindinis prioritetas yra pradinės klasės (...) ir pagrindinis tikslas šios Vyriausybės yra (...) suteikti tą kokybišką ugdymą arčiau gyvenamosios vietos“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė R. Popovienė.
„Pradinių klasių moksleiviams yra išskirtinis prioritetas“, – pridūrė ji.
Pasak ministrės, ministeriją pasiekia pasiūlymai iš savivaldybių dar labiau mažinti kartelę pradinės klasės mokykloje sudarymui, ji šiuo metu siekia aštuonis vaikus.
Konkrečių būsimų Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymų ji nedetalizavo, bet teigė, jog diskusijai pateiks kelias alternatyvas.
Mokyklų tinklo padėtį ministerija ketina apžvelgti per penktadienį Prezidentūroje vyksiantį Regionų forumą.
„Vėliau mes sudarysime darbo grupę ir kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija, mokslininkais, ekspertais, išdiskutuosime ir mokyklų tinklo taisyklėse turėsime tam tikras korekcijas“, – sakė R. Popovienė.
Pasak jos, klasių sudarymo tvarka neturi būti vienoda visoje Lietuvoje, nes demografinė padėtis skirtinguose šalies regionuose skiriasi.
BNS rašė, kad Vyriausybė šiemet jau sumažino moksleivių kartelę sudaryti 11 ir 12 klases mažesniuose miestuose iki 20. Tokių klasių formavimui centrinė valdžia skiria 50 proc. finansavimo, likusią dalį skiria savivaldybė.
Ministerija tada teigė, kad toks sprendimas padėjo išlaikyti baigiamąsias klases 42-ose Lietuvos miestelių gimnazijose, kurioms dėl per mažo mokinių skaičiaus grėsė reorganizacija.
