Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tvarkant mokyklų tinklą, ministrė prioritetą žada teikti pradinių klasių regionuose išsaugojimui

2025-10-09 09:01 / šaltinis: BNS
2025-10-09 09:01

Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad tvarkant mokyklų tinklą prioritetą reikėtų teikti pradinių klasių regionuose išsaugojimui.

Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad tvarkant mokyklų tinklą prioritetą reikėtų teikti pradinių klasių regionuose išsaugojimui.

REKLAMA
1

Ji teigė, kad ministerija šią savaitę pristatys skaičiavimus ir pirminius pasiūlymus dėl mokyklų tinklo optimizavimo.

„Mes ir iš pačių savivaldybių susirinkome pasiūlymus, tai tikrai pagrindinis prioritetas yra pradinės klasės (...) ir pagrindinis tikslas šios Vyriausybės yra (...) suteikti tą kokybišką ugdymą arčiau gyvenamosios vietos“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė R. Popovienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pradinių klasių moksleiviams yra išskirtinis prioritetas“, – pridūrė ji.

Pasak ministrės, ministeriją pasiekia pasiūlymai iš savivaldybių dar labiau mažinti kartelę pradinės klasės mokykloje sudarymui, ji šiuo metu siekia aštuonis vaikus.

REKLAMA
REKLAMA

Konkrečių būsimų Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymų ji nedetalizavo, bet teigė, jog diskusijai pateiks kelias alternatyvas.

REKLAMA

Mokyklų tinklo padėtį ministerija ketina apžvelgti per penktadienį Prezidentūroje vyksiantį Regionų forumą.

„Vėliau mes sudarysime darbo grupę ir kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija, mokslininkais, ekspertais, išdiskutuosime ir mokyklų tinklo taisyklėse turėsime tam tikras korekcijas“, – sakė R. Popovienė.

Pasak jos, klasių sudarymo tvarka neturi būti vienoda visoje Lietuvoje, nes demografinė padėtis skirtinguose šalies regionuose skiriasi.

REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad Vyriausybė šiemet jau sumažino moksleivių kartelę sudaryti 11 ir 12 klases mažesniuose miestuose iki 20. Tokių klasių formavimui centrinė valdžia skiria 50 proc. finansavimo, likusią dalį skiria savivaldybė.

Ministerija tada teigė, kad toks sprendimas padėjo išlaikyti baigiamąsias klases 42-ose Lietuvos miestelių gimnazijose, kurioms dėl per mažo mokinių skaičiaus grėsė reorganizacija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų