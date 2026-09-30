TV3 Žinios. Neįprastas Kremliaus elgesys; Vos katastrofa nesibaigęs skrydis; Valdantieji sprendžia galvosūkį

O dabar apie vos katastrofa nepsibaigusias kruvinas pilotų grumtynes skrendančiame keleiviniame bojinge. Skrydžio Dubajus – Tel Avivas metu susigrūmė lėktuvo pilotai, vienas iš jų kitą puolė peiliu. Grumtynių metu lėktuvas ėmė kristi, o įgula siuntė pavojaus signalus, kad lėktuvas yra užgrobtas. Laimei, įgulai pavyko perimti lėktuvo valdymą ir atlikti avarinį nusileidimą Saudo Arabijoje. O Izraelio valdžia dabar aiškinasi ar tai buvo tik kruvinos pilotų muštynės, ar vienas pilotas bandė tyčia sudaužyti lėktuvą su visais keleiviais.
Prižadėję kalnus pinigų pensinikams ir šeimoms, valdantieji sprendžia galvosūkį, kaip subalansuoti ne tik kitų, bet ir šių metų biudžetą ir iškur gauti paildomus milijonus. Premjeras neskuba tenkinti koalicijos partnerių reikalavimų mažinti degalų mokesčius žmonėms ir perspėja, kad kitų metų valstybės biudžeto deficitas gali būti didesnis, nei planavo.
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