Tūkstančiai lietuvių laukia nakties iš trečiadienio į ketvirtadienį, kai galės prisėsti prie žaidimų konsolių, ir įsijungti laukiamiausią pasaulyje kompiuterinį žaidimą GTA 6. Žaidimas jo kūrėjams atsiėjo apie 1,5 milijardo dolerių, jį iš anksto nusipirko daugiau nei 17 milijonų žaidėjų visame pasaulyje. Ekonomistai skaičiuoja, kad apie 15 tūkstančių Lietuvos gyventojų dėl šios progos darbe pasiėmė bent 1-ą laisvą dieną.
Streikuojančių mokytojų susitikimas su švietimo, mokslo ir sporto ministre rezultatų nedavė – neišgirdę pažado, kad algas didins 10 procentų, pedagogai tęsia streiką. Ministrė pažadėjo tarpininkauti, kad profsąjunga susitiktų su premjeru, tačiau ir toliau tvirtina, kad pinigų mokytojų algoms dosniau didinti nėra ir greičiausiai nebus.
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