TV3 Žinios. Dronas Lietuvoje ir jo gaudynės; Finansų ministro perspėjimas; Pirmasis sniegas Lietuvoje

Kitų metų valstybės biudžetą su 6 mlrd. eurų skyle parengęs finansų ministras jau perspėja apie gresiantį diržų veržimąsi. Ministras ragina ministerijas po metų dešimtadaliu susimažinti biudžetus ir darbuotojų skaičių. Ministrei Ruginienei siūlo stabdyti automatinį pensijų ir kitų išmokų kasmetinį indeksavimą, ministrei Popovienei – lėtinti mokytojų ir mokslininkų algų kėlimą, o Kukuraičiui – mažinti sveikatos draudimo įmokas už valstybės draužiamus asmenis.
Šią naktį dalį Lietuvos užklojo tikra žiemos pasaka. Pietinėje šalies dalyje iškrito pirmasis sniegas, kuris medžių šakas ir dar žydinčius augalus nuklojo balta spalva. Gyventojai suskubo įamžinti žiemiškus vaizdus, o kai kurie jau spėjo nulipdyti ir pirmuosius nedidelius sniego senius. Tiesa, žiemiškas peizažas ilgai neužsibuvo – sniegas netrukus ėmė tirpti.
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