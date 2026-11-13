TV3 Žinios. Beno Mikutavičiaus teismas; Teisiamųjų suole – du dvasininkai; Liūdnos žinios vairuotojams

Viena diena – du dvasininkai teisiamųjų suole. Berniukų prievartavimu kaltinamas buvęs kunigas Tadas Švedavičius šiandien trečią kartą stojo prieš teismą. Pirmą kartą apklausti trys iš vienuolikos nukentėjusiųjų, kurie atskleidė itin jautrias ir asmeniškas savo istorijų detales. Jų advokatas neslepia, kad kai kurie liudijimai – šokiruojantys. O kitame sostinės teisme dėl disponavimo vaikų pornografiniais vaizdais buvęs Rūdiškių klebonas Ryšardas Peciunas davė parodymus. Kunigas kaltę kategoriškai neigia ir aiškina, kad vaikų nuotraukų jis pats neišsisaugojo.
Vilčių, kad degalai artimiausiu metu ženkliai pigs nedaug. Pasak ekonomistų, net jei karas Irane pasibaigtų, reikėtų laiko, kol situacija rinkose sugrįžtų į normalias vėžes. Vairuotojai kantrybe esą turi apsišarvuoti iki kitų metų pavasario.
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