TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

TS-LKD lyderis VSD prašo įvertini, ar Kultūros ministrui gali būti teikiama įslaptinta informacija

2025-10-03 13:00 / šaltinis: BNS
2025-10-03 13:00

Opozicinių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis penktadienį kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą (VSD) prašydamas įvertinti, ar Kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui gali būti teikiama įslaptinta informacija.

Laurynas Kasčiūnas (nuotr. ELTA)

Opozicinių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis penktadienį kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą (VSD) prašydamas įvertinti, ar Kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui gali būti teikiama įslaptinta informacija.

1

„Dabartinės geopolitinės ir saugumo situacijos kontekste kyla abejonių, ar kultūros ministrui dėl jo asmeninių savybių ar poelgių gali būti patikėta įslaptinta informacija, ar ji bus tinkamai apsaugota, ar jis tinkamai, sąžiningai vykdys asmens, kuriam išduotas leidimas, pareigas, nepažeis teisės aktuose įslaptintos informacijos apsaugai numatytų reikalavimų“, – teigiama politiko kreipimesi, kurį matė BNS.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Konservatorių pirmininkas kaip vieną iš kreipimosi argumentų nurodo penktadienį publikuotą ministro interviu portalui „Lrytas“, kuriame jis tiesiai neatsakė į klausimus apie Ukrainos palaikymą ir Krymą, pavadino juos provokuojančiais.

Anot L. Kasčiūno, Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste atsakymas į tokį klausimą „dažnai parodo asmens principinę vertybinę poziciją Rusijos agresyvių veiksmų kaimyninių valstybių atžvilgiu“.

„Kultūros ministro vengimas atsakyti į viešai jam užduotą minėtą klausimą kelia klausimų, ar jo kaip XX-osios Vyriausybės nario principinės pozicijos atitinka XX-osios Vyriausybės programoje įtvirtintą įsipareigojimą ir toliau remti „Ukrainos suverenitetą ir teritorijos vientisumą, sienų neliečiamumo principą“, – rašoma TS-LKD vadovo kreipimesi.

Kaip rašė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai. Dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.

Kultūros bendruomenės teigimu, „Nemuno aušros“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.

Sekmadienį visoje Lietuvoje rengiamas kultūros bendruomenės streiką dėl Kultūros ministerijos atidavimo „Nemuno aušrai“.

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais (nuotr. Robertas Riabonas/BNS)
Šaltiniai: Inga Ruginienė siūlys atleisti kultūros ministrą iš pareigų (56)
Ignotas Adomavičius. ELTA / Dainius Labutis
Seimo komitetų vadovai: ministro nesugebėjimas atsakyti į klausimą apie Krymą nepriimtinas (4)
Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais (nuotr. Robertas Riabonas/BNS)
Kultūros ministras nepanoro atsakyti, kam priklauso Krymas: ties čia reikia sustoti (184)
Ignotas Adomavičius (tv3.lt koliažas)
„Šią klaidą reikia ištaisyti“ – štai ko reikalauja kultūros bendruomenė, kuri nežada nurimti (174)

