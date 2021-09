Trikojai greičio matuokliai suerzino vairuotojus, o rugsėjį policija tikrins dar dažniau

„Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausimas“ buvo kalbama apie tai, kokios yra didžiausios problemos, su kuriomis susiduriama keliuose. Kalbėta apie nesaugų greitį, išmaniųjų įrenginių naudojimą vairuojant.

Laidos „Reidas TV“ ilgametis kūrėjas Gintaras Vaičekauskas pastebėjo, kad keliuose vairuotojai nevengia naudoti telefonų, todėl ir kyla pavojus kelyje: „Žmonės nėra atsipalaidavę – žmonės nebuvo susikaupę. Kaip puslapio administratorius, gaunu filmuotos medžiagos, kuri padaryta nusikalstant. Tai reiškia, medžiaga daryta vairuojant, naudojant mobiliuosius telefonus.“

Susisiekimo ministerijos vyriausiasis patarėjas Vidmantas Pumputis atkreipė dėmesį, kad vairuotojai jau yra įpratę naudotis mobiliaisiais telefonais vairuojant.

„Žmogus telefonu įpranta naudotis spūstyje. Pajuda, vėl grįžta į įrenginį. Kai užsidega žalias šviesoforo signalas, dalis vairuotojų lieka išmaniojoje erdvėje. Tą įpratimą vairuotojai patys sau leidžia toleruoti. Vairuotojas pateisina netinkamą elgesį ir tai mato daugelio šalių ekspertai. Tai sukelia daug pasekmių“, – sakė V. Pumputis.

Sprendžiant problemas reikalingas visuomenės įsitraukimas

Policijos pareigūnai keliuose imasi įvairių priemonių tam, kad kiekvienas eismo dalyvis jaustųsi saugus. Įrengiami ir vidutinio greičio matuokliai, statomi trikojai greičio matuokliai. Pasitelkiamos ir išmaniosios vaizdo stebėjimo kameros.

Anot V. Pumpučio, net ir su tokiu inventoriumi pareigūnai negali pilnai išspręsti problemų. Reikalingas ir visuomenės įsitraukimas: „Be visuomenės įsitraukimo sprendžiant šias problemas toli nenueisime. Sprendžiant gilumines problemas, reikia intensyvinti kontrolę dėl greičio įvairiomis priemonėmis. Išmanūs prietaisai dabar jau ateina ir vykdo kontrolę.

Jau ir dabar pajutome, nes šiais metais atsirado daugiau prietaisų. Sulaukiama ir nuomonės, kad pernelyg dažnai kontroliuojama. Tačiau tai yra vienas iš instrumentų norint pakeisti elgseną.“

Tiesa, G. Vaičekauskas tikina, kad neseniai pradėti naudoti trikojai greičio matuokliai suerzino vairuotojus: „Tu turi vairuoti taip, kad nebijotum nei dvikojo, nei trikojo greičio matuoklio. Tu turi vairuoti taip, kad kitiems netrukdytum. Trikojai tikrai suerzino vairuotojus.“

Jis taip pat prisiminė ir galimybę užregistruoti įvairius pažeidimus elektroniniu būdu per e. policijos platformą. Tiesa, dėl šios sistemos nuskambėjo ir kritika, kad procesai užtrunka per ilgai.

V. Pumputis patikino, kad jeigu pranešimai užregistruoti tinkamai, pareigūnai išvadas turėtų pateikti gana greitai: „Jei pranešimai pateikiami tinkamai, išvados taip pat pateikiamos operatyviai. Galbūt kažkoks informacijos trūkumas – būna tokių atvejų. Į tai reaguojama ir skiriamos ne mažos pajėgos tam.“

Visą pokalbį galite žiūrėti čia: