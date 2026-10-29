Traukiasi Greitosios medicinos pagalbos tarnybos vadova

D. Paliulionis portalui teigė, kad sprendimą trauktis priėmė pats.
„Sveikata yra brangiau. Per dvejus metus susikaupė viskas“, – „15min“ sakė jis.
Portalo žiniomis, traukiasi ir D. Paliulionio pavaduotojas Tomas Vasiliauskas, dalis kitų administracijos darbuotojų taip pat svarsto tokią galimybę.
Laikinuoju GMPT vadovu skiriamas Vilniaus filialo vadovas Tadeušas Rodzas.
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