Tragiška žinomos gyvūnų mylėtojos ir jos vyro mirtis Palangoje užminė mįslę: kolegos sunkiai renka žodžius

Tragedija įvyko vėlų šeštadienio vakarą Palangoje, netoli šeimos namų. Vėliau paaiškėjo, kad šiame eismo įvykyje žuvo gyvūnų globos „Nuaras“ padalinio vadovė kartu su vyru. Šiuo metu sprendžiama dėl jų sūnų globos, ji greičiausiai bus atiduota artimiems giminaičiams.

Sukrėtė iki širdies gelmių

Portalas tv3.lt susisiekė su „Nuaras“ direktore Jurgita Gustaitienė, kuri pasakojo, kad ši netektis sukrėtė ne tik artimuosius, kolegas, bet ir visą Klaipėdos kraštą. Ji apibūdino Gintarę kaip visuomenišką, geraširdę moterį, kuri niekada neatsisakydavo pagelbėti kitiems ir be galo mylėjo gyvūnus.

„Labai liūdna, labai gaila. Vaikai liko našlaičiai. Visą dieną mes šiandien gedėjome. Tikrai širdis suspausta, kadangi tai buvo ne tik darbuotoja. Tai buvo artimas žmogus tapęs jau per šitiek metų. <...> Vaikai vienodo amžiaus. Mes ne tik kaip darbuotoja su darbuotoja, mes kaip mamos bendravome“, – kalbėjo ji.

Kaip „Nuaro“ administratorė Gintarė dirbo paskutiniuosius 7 metus, o J. Gustaitienė sakė ją pažįstanti jau 10 metų, nuo tada, kai moteris pradėjo savanoriauti šunų prieglaudoje Kaune.

Pasak pašnekovės, Gintarė kartu su vyru mylėjo gyvūnus. „Gelbėjo kiekvieną, ką galėjo. Tikrai laikomės [kaip prieglauda – tv3.lt] jų dėka. Aš viena negalėčiau realizuoti visko, jeigu neturėčiau tokių darbuotojų, kokia buvo Gintarė“, – prisiminė moteris.

Nelaimė, pasak J. Gustaitienės, sukrėtė ne tik ją ir jos šeimą, ne tik „Nuaro“ darbuotojus, bet ir platų žmonių ratą už gyvūnų prieglaudos ribų.

„Buvo visuomeniškas žmogus. Kiek ji apvažiavusi mokyklų, kiek edukacijų su vaikais atlikusi. Tikrai ją pažinojo daugelis ne tik mūsų mažoje bendruomenėje. Kaip bebūtų, tai didžiulė netektis visam Klaipėdos kraštui. <...> Visi ją teigiamai, visi geru žodžiu atsimena“, – komentavo „Nuaro“ direktorė.

Kelyje link namų – itin status šlaitas

Gintarės šeima – darbštūs ir rūpestingi žmonės. Taip juos apibūdino „Nuaro“ direktorė.

„Gyveno Palangoje, statėsi namus, graži šeima. Vyras sugebantis statybos, apdailos darbus. Patys savo rankomis daug ką įsirengė. Džiugino mus šiemet ir namuose augintais pomidorais, sakė įdės visiems Kalėdoms, visiems nuariečiams. Šeimyniškas žmogus buvo“, – apie Gintarę pasakojo ji.

J. Gustaitienė patvirtino, kad tragiška avarija įvyko netoli poros namų.

„Važiavo keliuku, kuris yra neasfaltuotas. Ten miškas, pelkės šalia. Visiškai naujas mikrorajonas, kur namą pasistatė, ten statomi namai. Nežinau, iš kur jie važiavo ir kodėl būtent tuo keliuku. Sunku pasakyti, kas ten nutiko. Gal stirna iššoko prieš akis, gal pasilenkė žinutę perskaityti vairuotojas ir tiesiog nuslydo vienas ratas nuo to šlaito“, – dėstė mintis ji.

Ji minėjo, kad netoliese avarijos vietos teka Rąžės upelis. Šlaitas greta kelio itin status, apačioje telkšo vanduo. „Labai status kampas, mašina apsivertė, nes yra per statu. Negalėjo nuvažiuoti ir įvažiuoti į vandenį, bet ji apvirto“, – dalijosi J. Gustaitienė.

„Bandau įsivaizduoti, per kur galėjo pabėgti iš tos paskendusios mašinos, iš to apvirtusio kibiro, kur vandeny atsidūrė? Kaip per niekur, per galinį stiklą nebent lengviausia buvo. Juk kiek gali žmogus nekvėpavęs ilgiausiai išbūti? Kol bandai susiorientuoti, duris daryti, vienas kitą gelbėti, diržą atsisegti... Kokiu būdu išdaužti tą stiklą? Pati nežinočiau, ką daryti“, – klausimus apie išsigelbėjimą kėlė pašnekovė.

Tą lemtingą šeštadienio vakarą poros sūnūs viešėjo pas močiutę. Kaip pasakojo pašnekovė, dar penktadienio išvakarėse Gintarė su Egidijumi vaikus paliko pas senelius, o patys nusprendė savaitgalį praleisti dviese. Vaikai iki šiol greičiausiai yra pas senelius, sakė J. Gustaitienė.

Šis kelio ruožas nėra avaringas, kodėl mašina nuvažiavo?

Kaip naujienų portalui tv3.lt sakė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) Komunikacijos poskyrio vedėja Andromeda Grauslienė, įvykis šiuo metu tiriamas.

„Žuvę žmonės buvo perduoti ekspertams, kurie nustatys, kas vairavo automobilį, ar buvo blaivūs, ar neblaivūs, kodėl mirė“, – komentavo ji.

„Dėl paties eismo įvykio Kelių policijos pareigūnai renka informaciją ir nustatys visą įvykio seką, kas galėjo atsitikti ir kokios buvo įvykio aplinkybės. Dabar laukiame ekspertizių išvadų“, – sakė A. Grauslienė.

Naujienų portalui tv3.lt Palangos policijos komisariato viršininkas Algirdas Budginas teigė, kad kelio ruožas, kur įvyko tragiška avarija, nėra avaringas.

Nelaimė nutiko Palangos miesto teritorijoje, Didžiojoje gatvėje. „Nėra ten avaringa [vieta – tv3.lt]. Eismo įvykių, man atrodo, nėra buvę išvis ten“, – sakė A. Budginas.

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos duomenimis, griovyje, kuriame rastas automobilis su žuvusiais sutuoktiniais, buvo vandens.

Kaip pranešė naujienų portalas ve.lt, į nurodytą vietą atvykę policininkai ir ugniagesiai lengvąjį automobilį rado apvirtusį ant stogo, pusę jo buvo apsėmęs vanduo. Pirminiais duomenimis, abu jie nuskendo, kai į ant stogo griovyje apvirtusią mašiną pribėgo vandens.

Vaikučius prižiūrės artimiausi giminaičiai

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovės Gretos Bliutaitės teigimu, našlaičiais likusių dviejų mažamečių berniukų globos klausimas šiuo metu yra sprendžiamas.

„Jais rūpinsis artimiausi jiems žmonės, kaip dažniausiai giminaičiai pasirūpina tragedijų atvejais. Bus sprendžiamas globos klausimas, skiriama vaikams globa artimųjų“, – minėjo ji.

Po nelaimės be tėvų liko du berniukai: 3-jų ir 10-ies metų amžiaus.

G. Bliutaitė patvirtino, kad šiuo metu vaikai yra saugioje aplinkoje, tikrai nepalikti be priežiūros.

Į klausimą, ar globa bus perduoda vaikų seneliams, tarnybos atstovė negalėjo atsakyti dėl galiojančios duomenų apsaugos tvarkos.

Automobilis apsivertė ant stogo

Portalas tv3.lt primena, kad tragedija įvyko vėlų šeštadienio vakarą Palangos mieste.

Policija pranešė, kad Didžiojoje gatvėje, griovyje, rasta apvirtusi mašina, o joje – dviejų žmonių kūnai.

Lapkričio 20 d. apie 23 val. 20 min. Palangoje, Didžiojoje g., griovyje, rastas ant stogo apsivertęs automobilis „Opel Vectra“, kurio salone rasti mirusių 38-erių vyro ir 37-erių moters kūnai.

Kaip pranešė „Vakarinė Palanga“, žuvo sutuoktiniai Gintarė ir Egidijus. Žuvusioji ilgus metus, nuo 2014 m., vadovavo gyvūnų prieglaudos „Nuaras“ Klaipėdos padaliniui.

Kaip rašoma, avarija įvyko netoli šeimos namų. Didžioji gatvė yra netoli Palangos aplinkkelio.

Kaip „Vakarinei Palangai“ sakė Palangos gyventojai, minėta gatvė yra duobėta, žvyruota, nepatogi važiuoti, tad joje neįmanoma važiuoti didesniu nei 30 km/h greičiu.

Kad šis kelio ruožas nėra avaringas, patvirtino ir Palangos policijos komisariato viršininkas.