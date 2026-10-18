Tragedija Radviliškyje: nužudytas vyras, įtariamasis – areštinėje

Policijos departamento duomenimis, apie 19.35 val. Radviliškyje, Radvilų gatvėje, bute konflikto metu neblaivus (3,08 prom.) vyras (gim. 1962 m.) peiliu sužalojo vyrą (gim. 1967 m.), kuris nuo sužalojimų mirė.
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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
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