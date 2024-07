To dar niekada nėra buvę: vieno reido metu policijai įkliuvo 20 girtų vairuotojų

Savanorių prospekte, Geležinio Vilko gatvėje išsirikiavę policijos pareigūnai stabdė abiem kryptimis važiuojančias mašinas.Venas po kito įkliuva du girti vairuotojai.

54-erių metų „Saab“ vairuotojas įpūtė kone pusantros promilės. Nustatytas lengvas girtumas, būtų daugiau nei pusantros promilės – grėstų baudžiamoji byla. Pažeidėjas policininkams sakė alkoholio vartojęs prieš porą valandų.

Šeštadieniniai reidai Vilniuje (52 nuotr.) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) +48 Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. TV3) Reidai Vilniuje (nuotr. tv3.lt) Reidai Vilniuje (nuotr. tv3.lt) Reidai Vilniuje (nuotr. tv3.lt)

(52 nuotr.) FOTOGALERIJA. Šeštadieniniai reidai Vilniuje

Už lengvą girtumą gresia maždaug 1 tūkst. eurų bauda, dažniausiai mažiausiai metams atimama teisė vairuoti. Jei girtumas būtų vidutinis – teismas greičiausiai skirtų keliskart didesnę baudą, ilgesniam laikui atimtų teisę vairuoti ir dar konfiskuotų automobilį.

REKLAMA

REKLAMA

O štai mėlynas BMW gali būti konfiskuotas, nors jo vairuotojui nustatytas lengvas girtumas. 36-erių metų vyras įpūtė kiek daugiau nei promilę, tačiau neturi teisės vairuoti. Vyriškis teisinosi važiavęs iš vestuvių.

REKLAMA

Įkliuvo 20 girtų vairuotojų

Per vieną dieną įkliuvo net 20 girtų vairuotojų. Ir tai skaičiai tik iš vienos Vilniaus apskrities, be to apie 18 valandą reidams jau pasibaigus girtų vairuotojų apskrityje sulaikyta dar net daugiau. Girti vairuotojai vienas po kito pasipylė vos policija pradėjo reidus.

Maždaug vien per valandą Vilniaus apskrityje Vilniaus policijai įkliuvo apie dešimt girtų vairuotojų, dauguma jų įpūtė nedaug – iki promilės.

Tačiau net dviem ryte sučiuptiems vairuotojams gresia baudžiamoji atsakomybė: sostinėje Geležinkelio gatvėje sučiupta 63-ejų metų „Renault“ vairuotoja įpūtė daugiau nei pusantros promilės. O Vievyje sustabdytam 58-erių metų „Subaru“ vairuotojui nustatytas beveik dviejų promilių girtumas. Per rytinę dalį iš viso įkliuvo 14 girtų vairuotojų.

REKLAMA

REKLAMA

Jau po pietų Druskininkų kelyje, Paluknyje įkliuvo „Mercedes“ vairuotojas. Kone pustrečios promilės įpūtęs vyras sakė važiuojantis iš Daugų į Vilnių.

Dienos rekordininkas

Prie Pasakų parko Laisvės prospekte sustabdytam „Audi“ vairuotojui nustatytas lengvas promilės nesiekiantis girtumas, čia pat įkliuvo ir BMW vairuotoja. Ji išvydusi policininkus neprivažiavusi reido vietos sustojo stotelėje, pareigūnai patys nuvažiavo patikrinti vairuotojos. Mergina įpūtė apie pusę promilės.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

O štai vieno BMW vairuotojas – dienos rekordininkas: Geležinio Vilko gatvėje jau besibaigiant reidams patikrintas 36-erių metų BMW vairuotojas pirmu bandymu įpūtė daugiau nei pustrečios promilės. Antru bandymu vyras jau įpūtė šiek tiek mažiau – tačiau nuo baudžiamosios atsakomybės jo tai neišgelbės – nustatytas vidutinis girtumas. Sunkiai ant kojų bepastovintis vyras sakė, kad gėrė visą dieną, taip pat ir prieš kelionę.

Po reido kilo avarija

Reidams jau pasibaigus Vilniuje Laisvės pr. įvyko avarija: motociklas „Yamaha“ susidūrė su automobiliu „Dacia“.

Specialiosioms tarnyboms buvo pranešta, kad po susidūrimo motociklininkas guli ant asfalto ir nejuda, atvažiavus medikams motociklininkas visgi atsigavo.

Vyrą greitosios pagalbos medikai išvežė į ligoninę. Policijos duomenimis, vairuotojai – blaivūs. Automobilio „Dacia“ vairuotoja nenukentėjo.