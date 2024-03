To dar nebuvo: dovanojantiems kraujo prireikus šių papildų pasiūlys nemokamai

Pernai dovanojusiųjų kraują donorų iš viso buvo kiek daugiau nei 40 tūkst. Deja, skaičiuojama, kad apie 10 proc. donorų nepavyksta to padaryti dėl geležies trūkumo kraujyje.

NKC direktoriaus Daumanto Gutausko teigimu, vienas iš pagrindinių tikslų skatinant neatlygintiną kraujo donorystę yra užtikrinti, kad nė vienas gyventojas, atėjęs su tikslu padėti kitiems, neprarastų vilties daryti gerus darbus ir paskatintų savo artimąjį ar draugą daryti tą patį. Būtent todėl nuspręsta papildomai pasirūpinti gyventojais, kurie nori tapti kraujo donorais arba tęsti donorystę, bet negali to padaryti dėl per žemų medicininių rodiklių.

„Esame be galo dėkingi visiems kraujo donorams už supratingumą, drąsą bei norą padėti kitiems gelbstint jų gyvybes. Jūsų indėlis – neįkainojamas. Mes siekiame, kad neatlygintina kraujo donorystė būtų prieinama kuo didesniam gyventojų ratui. Tad nuo šiol ir neterminuotai kiekvienas donoras, kuris ateis dovanoti kraujo, tačiau dėl per žemo hemoglobino ar feritino kiekio to padaryti negalės, dovanų gaus maisto papildus su geležimi, kurie reikiamas medžiagas kraujyje gali atstatyti per ganėtinai trumpą laikotarpį. Mums svarbi ne tik recipiento, bet ir kraujo donoro sveikatos būklė, todėl kiek galėdami siekiame prisidėti prie jos gerinimo“, – pranešime spaudai sako NKC direktorius.

Pavartoję papildų turės sugrįžti po mėnesio

Pasak NKC donorystės organizavimo skyriaus vadovės Editos Urbonienės, dovanojamų papildų su geležimi vartojimo kursas – 3 mėnesiai, tačiau donorai pakartotiniam tyrimui ar donacijai viename iš NKC padalinių bus laukiami jau po mėnesio.

„Papildai donorams bus išduodami tą pačią dieną po tyrimo atlikimo ir nustatymo, konsultuojantis su donorystės vietoje dirbančiu NKC gydytoju. Pavartojęs papildus, kurie padeda atstatyti geležies trūkumą kraujyje, pakartotiniam tyrimui ar donacijai donoras sugrįžti galės jau po mėnesio. Jei paaiškės, kad ir tuomet donoras vis dar negali dovanoti kraujo dėl netinkamų rodiklių, skatinsime jį tęsti papildų vartojimą bei po kurio laiko vėl sugrįžti. Žinoma, tai darysime nuolat bendradarbiaudami su vietoje dirbančiais gydytojais, nes gyventojų sveikata yra brangiausias turtas, tad privalome būti atsakingi jiems padėdami“, – teigia E. Urbonienė.

NKC duomenimis, 2023 m. kraujo dovanojusių donorų iš viso buvo kiek daugiau nei 40 000, atliktų donacijų – 72 300, o surinkta daugiau nei 32 500 litrų kraujo. 2022 m. kraują dovanojusių donorų buvo kiek daugiau nei 38 400, atliktų donacijų – beveik 68 000, o surinkta kraujo – kiek daugiau nei 30 500 litrų.