Tiesiogiai iš Vilniaus: vyriausiojo NATO pajėgų Europoje vado komentarai

Ketvirtadienį jis susitinka su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene ir Lietuvos kariuomenės vadu Raimundu Vaikšnoru.
Vidurdienį numatomi jų komentarai žiniasklaidai, juos stebėkite naujienų portale tv3.lt.
Kaip anksčiau teigė D. Šakalienė, susitikimo metu bus aptarti šalies oro gynybos pajėgumų vertinimo rezultatai bei Lietuvos oro gynybos pajėgumų stiprinimo galimybės.
„Kai kalbame apie reagavimą į oro erdvės pažeidimus, tai (…) tęsiame darbus. Su SACEUR'U ruošiamės susitikimui rugsėjo 11 d. Tikimės, kad baigus ekspertams darbą, vertinant galimas spragas ir papildomus pajėgumus, galėsime turėti papildomų priemonių pasiūlymą“, – sakė ministrė.
Apie tai, jog toks susitikimas planuojamas, D. Šakalienė užsiminė rugpjūtį.
„Kalbant apie mus, pirmas dalykas, dėl kurio buvo sutarta – iš karto padidintas dalijimasis tam tikra žvalgybine informacija ir NATO kolegų atvykimas į Lietuvą, kurie vertina, kokia pas mus yra situacija su oro gynyba, gynyba nuo dronų, ką būtų galima padaryti papildomai“, – tuomet „Žinių radijui“ sakė D. Šakalienė, kalbėdama apie du dronus, šią vasarą nukritusius Lietuvos teritorijoje.
Trečiadienį Lenkijos oro erdvę pažeidė keliolika dronų ir raketa. Tiriama, ar Rusija juos paleido tyčia, ar jie nukrypo nuo kurso rusams vykdant naktinę ataką prieš Ukrainą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!