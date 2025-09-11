Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tiesiogiai iš Vilniaus: vyriausiojo NATO pajėgų Europoje vado komentarai

2025-09-11 12:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 12:15

Rugsėjo 10–11 dienomis Lietuvoje lankosi sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiasis vadas (SACEUR) generolas Alexus G. Grynkewich.

Rugsėjo 10–11 dienomis Lietuvoje lankosi sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiasis vadas (SACEUR) generolas Alexus G. Grynkewich.

REKLAMA
0

Ketvirtadienį jis susitinka su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene ir Lietuvos kariuomenės vadu Raimundu Vaikšnoru.

Vidurdienį numatomi jų komentarai žiniasklaidai, juos stebėkite naujienų portale tv3.lt. 

Kaip anksčiau teigė D. Šakalienė, susitikimo metu bus aptarti šalies oro gynybos pajėgumų vertinimo rezultatai bei Lietuvos oro gynybos pajėgumų stiprinimo galimybės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kai kalbame apie reagavimą į oro erdvės pažeidimus, tai (…) tęsiame darbus. Su SACEUR'U ruošiamės susitikimui rugsėjo 11 d. Tikimės, kad baigus ekspertams darbą, vertinant galimas spragas ir papildomus pajėgumus, galėsime turėti papildomų priemonių pasiūlymą“, – sakė ministrė. 

REKLAMA
REKLAMA

Apie tai, jog toks susitikimas planuojamas, D. Šakalienė užsiminė rugpjūtį. 

„Kalbant apie mus, pirmas dalykas, dėl kurio buvo sutarta – iš karto padidintas dalijimasis tam tikra žvalgybine informacija ir NATO kolegų atvykimas į Lietuvą, kurie vertina, kokia pas mus yra situacija su oro gynyba, gynyba nuo dronų, ką būtų galima padaryti papildomai“, – tuomet „Žinių radijui“ sakė D. Šakalienė, kalbėdama apie du dronus, šią vasarą nukritusius Lietuvos teritorijoje. 

Trečiadienį Lenkijos oro erdvę pažeidė keliolika dronų ir raketa. Tiriama, ar Rusija juos paleido tyčia, ar jie nukrypo nuo kurso rusams vykdant naktinę ataką prieš Ukrainą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų