Teismas: užkrėstą mėsą įvežusi įmonė nubausta teisingai, bet baudos išvengs

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) gegužės 26 dieną patenkino du „Baltic Foods“ skundus ir panaikino Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimus bei skirtą baudą.

„Teismas, išnagrinėjęs bylą, (...) tarnybos nutarimą panaikino, kadangi jis buvo priimtas praleidus Maisto įstatyme nustatytą dvejų metų terminą“, – BNS pranešė teismas.

„Baltic Foods“ teismui teigė, kad į Lietuvą įveždama salmonelėmis užterštas šaldytas vištienos šlauneles ir vištienos filė įstatymo nepažeidė, nes pati jų negamino, o įsigijo iš sertifikuotų Europos Sąjungos gamintojų. Be to, anot bendrovės, tarnyba nutarimus priėmė per vėlai, neatsižvelgė į įstatyme numatytą dvejų metų terminą.

Vis dėlto, pripažinęs pavėluotą tarnybos reakciją ir panaikinęs jos nutarimus teismas konstatavo, kad „Baltic Foods“ pažeidė tvarką, nes įmonė privalo užtikrinti maisto saugumą.

„Pareiškėjai („Baltic Foods“ – BNS), kaip maisto tvarkymo subjektui, tenka pareiga užtikrinti jos į rinką teikiamo maisto produkto saugumą, todėl argumentai, kad ne ji pagamino produktą ir ne ji pirmoji pateikė jį į rinką, yra nepagrįsti“, – teigė teismas.

3,9 tonos užterštos filė iš Vengrijos ir 2,4 tonos užterštos vištienos šlaunelių iš Rumunijos bendrovė į Lietuvą įvežė 2020 metų sausį. Tarnyba tų pačių metų birželį „Baltic Foods“ surašė pažeidimo protokolus, tačiau sprendimus dėl įspėjimo ir baudos priėmė tik 2022 metų gruodį.

Už salmonelėmis užterštus gaminius „Baltic Foods“ yra bausta ir anksčiau – 2019 metų gruodį tarnyba nustatė, kad bendrovė į Lietuvą iš Lenkijos įvežė 60 kilogramų užterštos paukštienos – tuomet įmonei skirta 300 eurų bauda.

Teismo sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.