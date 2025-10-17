Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teismas pradės nagrinėti Šiaulių mero Artūro Visocko bylą dėl piktnaudžiavimo ir kitų nusikaltimų

2025-10-17 06:17 / šaltinis: BNS
2025-10-17 06:17

 Šiaulių apygardos teisme penktadienį planuojama pradėti nagrinėti Šiaulių mero Artūro Visocko, Danielio Krinickio ir Ryčio Maliukevičiaus bylą, kurioje kaltinimai pateikti dėl sukčiavimo įgyjant labai didelės vertės svetimą turtą, piktnaudžiavimo ir poveikio liudytojui.

Artūras Visockas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

 Šiaulių apygardos teisme penktadienį planuojama pradėti nagrinėti Šiaulių mero Artūro Visocko, Danielio Krinickio ir Ryčio Maliukevičiaus bylą, kurioje kaltinimai pateikti dėl sukčiavimo įgyjant labai didelės vertės svetimą turtą, piktnaudžiavimo ir poveikio liudytojui.

REKLAMA
1

Bylos duomenimis, A. Visockas galimai darė neteisėtą įtaką Šiaulių savivaldybės valdomos įmonės direktoriui ir nuolatinei viešųjų pirkimų komisijai, siekiant imituoti teisėtą bei skaidrią viešųjų pirkimų procedūrą ir sudaryti išskirtines sąlygas vienai privačiai bendrovei laimėti gatvių apšvietimo įrengimo 1,7 mln. eurų vertės viešąjį pirkimą, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Meras dėl to kaltinamas siekęs turtinės naudos viešųjų pirkimų konkurse dalyvavusios privačios bendrovės akcininkui ir kitokios naudos sau.

REKLAMA
REKLAMA

Taip pat A. Visockas kaltinamas tuo, kad siekė paveikti liudytoją, jog jis ikiteisminio tyrimo metu ir teisme duotų melagingus parodymus.

REKLAMA

Kaltinimai pareikšti ir bendrovės „Etenders Baltija“ direktoriui ir viešojo pirkimų komisijos nariui R. Maliukevičiui bei viešajame pirkime dalyvavusios įmonės buvusiam akcininkui D. Krinickiui.

Bylos duomenimis, R. Maliukevičius parengė gatvių apšvietimo įrengimo pirkimo sąlygas taip, jog tik iš anksto pasirinkta bendrovė atitiktų pirkimo reikalavimus.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip anksčiau skelbė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), laiku atliktas Europos prokuratūros ir STT tyrimas užkirto kelią lėšų išmokėjimui neskaidriai viešąjį pirkimą galėjusiai laimėti bendrovei.

A. Visockas kartu su bendrininkais kaltinami bendrais neteisėtais veiksmais padarę didelę turtinę ir neturtinę žalą viešąjį pirkimą organizavusiai Šiaulių savivaldybės bendrovei, Europos Sąjungos biudžetui bei viešojo pirkimo konkurso dalyviams.

Dėl neskaidriai organizuotų viešųjų pirkimų buvo eliminuota konkurencija ir pažeisti konkurso dalyvių teisėti lūkesčiai sąžiningai konkuruoti.

Pats A. Visockas anksčiau BNS teigė viską daręs viešojo intereso naudai, o kaltinimus vadino vėjais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų