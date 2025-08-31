Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teismas nutraukė Paulavičiaus bylą

2025-08-31 18:18 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-31 18:18

Regionų administracinis teismas nutraukė bylą dėl buvusio Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) direktoriaus Elegijaus Paulavičiaus atleidimo, pareiškėjui nusprendus atsiimti savo skundą.

Elegijus Paulavičius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Regionų administracinis teismas nutraukė bylą dėl buvusio Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) direktoriaus Elegijaus Paulavičiaus atleidimo, pareiškėjui nusprendus atsiimti savo skundą.

0

Teismas Eltą informavo, kad pareiškėjo E. Paulavičiaus skundas buvo gautas liepos 25 d., jis buvo priimtas nagrinėti rugpjūčio 1 d. ir išsiųstas atsakovei Krašto apsaugos ministerijai dėl atsiliepimo į skundą pateikimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išsprendė nesutarimus?

Rugpjūčio 5 d. buvo gautas pareiškėjo atstovo pareiškimas, juo atsisakoma skundo ir prašoma nutraukti administracinę bylą. Dėl teisėjos, turėjusios nagrinėti šią administracinę bylą kasmetinių atostogų, prašymas kurį laiką nebuvo išspręstas.

„Teismas, gavęs pareiškėjo E. Paulavičiaus skundo atsisakymą, kadangi po skundo pateikimo šalys išsprendė savo nesutarimus, todėl dingo ginčo dalykas, rugpjūčio 25 d. nutartimi bylą nutraukė. Nutartis gali būti skundžiama apeliacine tvarka“, – Eltai pranešė teismo atstovė Sigita Gamulėnienė.

Teismų informacinė sistema LITEKO skelbia, kad byla dėl įsakymo panaikinimo yra išnagrinėta ir nutraukta rašytinio proceso tvarka.

ELTA primena, kad birželio pabaigoje paaiškėjo, jog tuometis AOTD direktorius E. Paulavičius buvo nušalintas nuo pareigų ir perkeltas į laikinąjį profesinės karo tarnybos personalo rezervą.

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigė, kad pastarasis sprendimas priimtas dėl gautų skundų apie darbuotojų teisių pažeidimus. Politikės teigimu, situacija departamente pablogėjo E. Paulavičiui sužinojus, kad jis nebus skiriamas antrai kadencijai.

Dėl susiklosčiusios situacijos ir gautų skundų KAM generalinis inspektorius pradėjo aplinkybių patikrinimą. Patikrinimo metu nustatyta, kad E. Paulavičius galimai vykdė psichologinį smurtą ir mobingą prieš darbuotojus.

Daugiau nei mėnesį trukę pulkininko ir KAM ginčai baigėsi E. Paulavičiaus pasitraukimu iš tarnybos abipusiu sutarimu.

Rugpjūčio 18 d. AOTD pradėjo vadovauti pulkininkas Mindaugas Mažonas.

