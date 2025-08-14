Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teisėsaugos kaltinimų sulaukęs Strelcovas palieka žydų istorijos muziejaus vadovo pareigas

2025-08-14 09:33 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 09:33

Teisėsaugos kaltinimų dėl turto pasisavinimo sulaukęs Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktorius Simonas Strelcovas pranešė, kad palieka užimamas pareigas. Ketvirtadienis yra paskutinė muziejaus vadovo darbo diena.

Simonas Strelcovas. ELTA / Andrius Ufartas

1
„Išeinu į visiškai privatų verslą – o jeigu konkrečiai, ketinu vadovauti vienai iš vyninių“, – Eltai ketvirtadienį teigė S. Strelcovas, tikindamas, kad karjeros pokyčiai nėra susiję su teisėsaugos pradėtais procesais.

„Kad nelabai, turbūt, susiję. Iš esmės, gyvenimas nestovi vietoje, jau kuris laikas žiūrinėjau, kas yra geriau arba įdomiau, tai dabar išeinu į visiškai kitą sferą. Radome bendrą sutarimą su ministerija ir labai gražiai atsisveikinome“, – kalbėjo jis.

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejui S. Strelcovas vadovavo nuo 2023 m. pradžios.

Kaip skelbta, viešosios įstaigos „Tekančios saulės tiltai“ ir Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus vadovas S. Strelcovas iš teisėsaugos sulaukė kaltinimų dėl turto pasisavinimo ir kitų nusikaltimų. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.

Iš pareigų besitraukiantis vadovas Eltai nurodė esąs užtikrintas, jog teismą pavyks laimėti.

Kiek anksčiau Kultūros ministerija buvo nurodžiusi, jog susiklosčius tokioms aplinkybėms, S. Strelcovas turėtų atsistatydinti iš muziejaus direktoriaus pareigų. Kaip pažymėjo ministerija, muziejaus vadovas buvo pažadėjęs tai ankstesniam kultūros ministerijos vadovui Simonui Kairiui. Vis dėlto, pats S. Strelcovas, paaiškėjus, kad jam pateikti kaltinimai, aiškino posto palikti neketinantis – tam, pasak jo, nėra reikalo.

