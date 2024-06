Šylant orams sparčiai plinta parazitai – pakanka, kad į burną patektų nešvaraus smėlio

Dalį jų susargdino įvairios kirmėlės. Medikai sako, esą daugėja vaikų, žaidžiančių smėlio dėžėse, tad daugės ir susirgimų.

Mat grįžę namo, mažieji ne visada tinkamai nusiplauna rankas, o ligos ir plinta dėl nepakankamos higienos. Neatsilieka ir suaugę, dažnai į burną įsidėję nenuplautą ar prastai nuplautą vaisių. O komplikacijos gali būti įvairios – net iki pavojingojo plaučių uždegimo.

Daugiau apie tai – TV3 žiniose.

Mažylių žaidimai prie vandens atšilus orams, kaip sako specialistai, dažnam vaikui gali ne tik kelti nuotaiką ir džiuginti, bet gali baigtis ir liūdnai.

Kirmėlinės ar virusinės ligos, atšilus orams, dažniausiai parklupdo ir vaikus, ir saugiuosius. Jos plinta per maistą ir vandenį.

O schema labai paprasta. Mažyliui užtenka pastatyti vieną kitą smėlio pilį, paliečiant smėlį rankutėmis, ir prastai jas nusiplaunant. Arba dar blogiau, netyčia paragaujant kažkieno paliktą vištienos sparnelį. Tada liga garantuota, mat smėlyje knibždėte knibžda labai daug parazitų.

Askaridozė – viena labiausiai paplitusių ligų

Specialistai paskaičiavo, kad per pirmus tris šių metų mėnesius, sergamumas vadinamosiomis kirmėlinėmis ligomis pasiekė aukštumas, į medikus kreipėsi jau per pusę tūkstančio žmonių, kuriems diagnozuotos kirmėlinės ligos. Per tris šimtus – kaip sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistė – vaikai.

„Tai jeigu yra smėlis neprižiūrimas, nevalomas, tai vaikai pažaidžia tenai, pareina, liečia veidą, nesiplauna rankų, valgo, tai patenka į žarnyną ir prasideda visos tos ligos“, – sako Saugos kontrolės skyriaus atstovė Viktorija Kuokštytė.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Mikrobiologinių tyrimų skyriaus, parazitologijos specialistė sako, kad Lietuvoje šiuo metu askaridozė viena labiausiai paplitusių ligų, po jos rikiuojasi enterobiozė ir toksakarozė. Pastaroji kiek kitokia, bet ne ką mažiau pavojinga žmogui.

„Ne žmogaus toksokarozė parazitinė liga, tai yra plėšriųjų gyvūnų, sakykim, kačių, vilkų, lapių, šunų. Apvalioji kirmėlė toksokara, kuri gyvena pas tuos gyvūnus žarnyne, jie galutiniai šeimininkai šios toksokaros kirmėles, bet žmogus užsikrečia kiaušinėliais neplaudamas rankų“, – pasakoja parazitologijos specialistė Daiva Veitienė.

Žmogaus organizme apsigyvena nedidelė lervutė. Ji organuose gali išbūti ir iki kelių mėnesių ar net metų. Migruoja po įvairius audinius – gali atsidurti ir akyje, ir kitur, o po kiek laiko – žūsta.

Kirmelės gali būti naudingos

Tyrimas parodė, kad makakų organizme lervos išsilaiko iki devynerių metų. O askaridės ar kiti parazitai – spalinukės, kaip sako Santaros klinikų gastroenterologas, gali sukelti bėdų. Bet čia pat medikas ir nustebina. Ne viska taip dramatiška. Kirmėlės, kartais organizmui naudingos.

Ganėtinai nemažai duomenų, kad jeigu vaikas turi halimentus, jis rečiau serga alerginėmis ligomis. Būtent rečiau, Anksčiau sakydavo, kad dažniau, dabar mes sakome, ko gero, rečiau. Kiekvienas svetimas daiktas, pavadinkime, ar tai maistas, ar tai gyvas sutvėrimas, bakterija, virusas, pirmuonys – dar viena grupė didelė yra. Jie visi treniruoja mūsų imuninę sistemą“, – tikina gastroenterologas Vaidotas Urbonas.

Ir ne tik kirmėlinės ligos. Nuo metų pradžios buvo užfiksuota apie tūkstantį ir virusinių, per maistą ir vandenį plintančių ligų atvejų. Tai rotavirusas bei noravirusas. Išsigelbėti nuo ligų, kaip sako specialistai, galima – būtina po kiekvieno veiksmo plauti rankas.

Tik štai šimtaprocentinės apsaugos nuo šių ligų nėra. Nes jeigu mes, pavyzdžiui, plausime rankas, o kažkas, kas maistą, kurį valgome, gamina nesilaikydami higienos, tai galimybė užsikrėsti kirmėlinėmis ir kitokiomis ligomis, ir toliau išlieka didžiulė.

Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio viršuje.