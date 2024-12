Svarbu žinoti: šie prietaisai pacientams priklauso nemokamai

Ką Lietuvoje klausos sutrikimų turintiems pacientams užtikrina privalomasis sveikatos draudimas, ir kaip jie gali gauti reikalingą pagalbą?

Klausos aparatai – kompensuojami

Lietuvoje klausos sutrikimų turintiems suaugusiesiems ir vaikams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, klausos aparatai 100 proc. apmokami iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF). Norint gauti kompensuojamą klausos aparatą, reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris išrašys siuntimą ausų, nosies ir gerklės ligų (LOR) gydytojo specialisto konsultacijai gauti. Ar klausos aparatas gali būti kompensuojamas, nustato LOR gydytojas, įvertinęs skyrimo sąlygas. Jei būtinas, atsižvelgdamas į neprigirdėjimo laipsnį, LOR gydytojas nurodo, kokio tipo klausos aparato žmogui reikia: vaikams ir jaunuoliams iki 24 metų, kurie mokosi specialiosiose, profesinėse ir aukštosiose mokyklose, gali būti pritaikomi 4 tipų, suaugusiesiems – 5 tipų klausos aparatai.

Pacientui, gavusiam iš LOR gydytojo elektroninį siuntimą klausos aparatui įsigyti, su siuntimu per 180 kalendorinių dienų reikėtų kreiptis į įmonę, sudariusią sutartį su Valstybine ligonių kasa (VLK) dėl aprūpinimo kompensuojamaisiais klausos aparatais. Siunčiantysis gydytojas pacientui turi pateikti tokių įmonių sąrašą. Šį sąrašą galima rasti ir čia.

Tinkamą klausos aparato modelį pacientui padeda pasirinkti įmonės, į kurią kreipiamasi, specialistas. Įmonės turi užtikrinti apdraustųjų aprūpinimą klausos aparatais, dėl kurių yra pasirašiusios sutartis, netaikydamos priemokos dėl technologinių ypatumų. Priemokos gali būti taikomos tik apdraustajam raštu patvirtinus, kad jis yra informuotas apie galimybę gauti kompensuojamąją priemonę, bet renkasi tos pačios paskirties priemonę, kuriai pagaminti taikomos modernesnės technologijos ir naudojamos brangesnės medžiagos.

Kas gali skirti klausos aparatą?

Jei suaugusiam pacientui klausos aparatas skiriamas pirmą kartą, sutrikimo laipsnį diagnozuoja ir kompensuojamąjį klausos aparatą skiria tretinio lygio ambulatorines ir (ar) stacionarines ausų, nosies ir gerklės ligų gydymo paslaugas teikiančios gydymo įstaigos LOR gydytojas. Jei aparatas skiriamas ne pirmą kartą, jį gali skirti antrinio lygio ambulatorines paslaugas teikiančios gydymo įstaigos LOR gydytojas. Kuriose gydymo įstaigose teikiamos pacientui reikalingos antrinio ar tretinio lygio LOR paslaugos, turėtų rekomenduoti šeimos gydytojas.

Vaikams klausos sutrikimo laipsnį nustato ir pirmą kartą bei pakartotinai kompensuojamąjį klausos aparatą skiria tretinio lygio LOR gydytojas. Vaikams iki 7 metų gali būti išduodami du kompensuojamieji klausos aparatai abiem ausims vieną kartą per 3 metus. Vaikams nuo 7 metų ir suaugusiems – du aparatai abiem ausims vieną kartą per 5 metus. Individualūs ausies įdėklai vaikams iki 7 metų skiriami 1 kartą per metus, o vaikams nuo 7 metų ir suaugusiesiems – 1 kartą per 5 metus.

Yra iš ko pasirinkti

Suaugusiems žmonėms klausos aparatas antrai ausiai išduodamas pasibaigus numatytam paskutinio išduoto klausos aparato naudojimo terminui. Išskirtiniais atvejais, kai klausa labai pablogėja (ne mažiau 20 decibelų), tretinio lygio LOR gydytojas pagal toninės audiogramos duomenis pacientui klausos aparatą ir ausies įdėklą gali skirti anksčiau numatyto termino naujam klausos aparatui skirti. Jei klausos aparatas prarandamas dėl vagystės, gaisro, stichinės nelaimės ir pan., būtina pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Tada klausos aparatas ir ausies įdėklas taip pat gali būti paskirtas anksčiau numatyto termino.

Iš PSDF kompensuojami kelių tipų klausos aparatai. Vienokių tipų aparatai kompensuojami vaikams ir studentams, kitokių – suaugusiesiems. Vaikams ir studentams už klausos aparatus šiuo metu kompensuojama nuo 540 iki 583 eurų, suaugusiesiems – nuo 190 iki 378 eurų. Kompensuojama individualaus ausies įdėklo suma – 41 euras.

Klausos aparatams skiriamos lėšos kasmet auga: nuo 32,5 mln. eurų 2021 metais iki daugiau nei 5 mln. eurų 2023-iaisiais. Pernai kompensuojamus klausos aparatus gavo per 13,6 tūkst. apdraustųjų. Šiais metais klausos aparatams iš PSDF kompensuoti skirta 7,7 mln. eurų.

Kai klausos aparatas nepadeda

Be klausos aparatų yra dar viena PSDF lėšomis kompensuojama priemonė – kochlearinė implantacija. Tai klausos reabilitacijos būdas, suteikiantis galimybę girdėti. Kochleariniai implantai skiriami vaikams ir abiem ausimis klausos netekusiems suaugusiesiems, kai klausos pažeidimas yra sunkus arba labai sunkus, o įprastos klausos gerinimo priemonės, tokios kaip klausos aparatai, yra neveiksmingos. Taip pat yra kitų papildomų sąlygų.

Paciento sveikatą, klausos būklę, implantavimo operacijos būtinumą pirmiausia įvertina gydytojai specialistai, atliekantys tokias implantacijas – Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų arba Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojų konsiliumas. Siuntimą konsultuotis šiose gydymo įstaigose pacientui išduoda jo šeimos gydytojas arba LOR gydytojas. Jei gydytojų konsiliumas nusprendžia, kad paciento sveikatos būklė atitinka nustatytus kriterijus, dėl klausos implanto įsigijimo išlaidų kompensavimo į VLK kreipiasi pati gydymo įstaiga. Pacientas, gavęs pranešimą apie klausos implanto ar atsarginio procesoriaus įsigijimo išlaidų kompensavimą, per 3 mėnesius nuo jo gavimo dienos turi kreiptis į prašymą pateikusią gydymo įstaigą dėl implantavimo ar atsarginio procesoriaus išdavimo.

Du implantai – nemokamai

Ligonių kasos kompensuoja 3 tipų klausos implantus: kochlearinius, BAHA įsriegiamuosius kaulinius ir vidurinės ausies klausos sistemas bei atsarginius šių medicinos pagalbos priemonių procesorius. Visų rūšių klausos implantų bazinės kainos PSDF lėšomis kompensuojamos kiekvienai ausiai tik vieną kartą. Atsarginio procesoriaus įsigijimo išlaidos kompensuojamos ne dažniau kaip kas 5 metus. Dėl medicininių priežasčių pašalinus pacientams klausos implantą, gali būti kompensuojamas kitai ausiai skirtas klausos implantas. Iš viso pacientui gali būti skiriami ne daugiau kaip 2 klausos implantai.

BAHA implantai bei klausos sistemos skiriami pacientams, kuriems nustatytas abipusis sunkus kondukcinio ar mišraus tipo klausos pažeidimas ir dėl anatominių išorinės bei vidurinės ausies dalių defektų negalima klausos reabilitacija taikant įprastus klausos aparatus. Kochlearinius implantus teikiančių įmonių sąrašą galite rasti čia.