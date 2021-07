Svarbu gyventojams: liko trys mėnesiai ir dalies skubiosios pagalbos tarnybų numerių nebeliks

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl skubiosios pagalbos tarnybų trumpųjų telefono ryšio numerių, nuo 2021 metų spalio 1 dienos visiems pagalbos prašymams Lietuvoje liks tik vienas skubiosios pagalbos tarnybų telefono ryšio numeris – 112, rašoma pranešime spaudai.

Daugiau nei septyniasdešimt metų fiksuoto ryšio tinkluose naudoti dviženkliai numeriai 01, 02 ir 03 bei trečiąją dešimtį skaičiuojantys ir su mobiliojo ryšio atsiradimu susiję triženkliai numeriai 101, 011, 102, 022, 103 ir 033 nebebus naudojami – paskambinus šiais numeriais automatiniu balso įrašu bus informuojama, kad pagalbos poreikio atveju reikia skambinti numeriu 112. Praėjus pusei metų, 2022 metų balandžio mėnesį, minėti numeriai telefono ryšio tinkluose bus visam laikui išjungti.

Net devyni trumpieji numeriai, kuriais galima išsikviesti policiją, priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą ir greitąją medicinos pagalbą, visą laiką kėlė nemenką sumaištį, nes streso atveju prisiminti, kokiu numeriu skambinti, yra gana sudėtinga. Štai, kad ir visai nesenas pavyzdys, kai Joninių naktį Ignalinos rajono Lazinkų kaimo gyventoja, norėdama iškviesti ugniagesius, vietoje 011 nesėkmingai rinko 110...

Vieną numerį gyventojams bus lengviau prisiminti. Be to, numeris 112 turi tam tikrų privalumų: skambinimo galimybę be SIM kortelės, pirmumo teisę tinkle, iš mobiliojo ryšio operatorių gaunamus vietos nustatymo duomenis. Tai padeda užtikrinti operatyvesnį ir tikslesnį reagavimą į gaunamus pagalbos prašymus.

Šiuo metu skambučiai senaisiais pagalbos tarnybų numeriais – priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų numeriais 01, 101, 011, policijos numeriais 02, 102, 022 ir greitosios medicinos pagalbos numeriais 03, 103, 033 – yra nukreipiami į Bendrąjį pagalbos centrą. Jie priimami ir aptarnaujami tokiu pat būdu, kaip ir skambučiai skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112.