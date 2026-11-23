Pagrobę mobiliojo ryšio telefoną, asmens dokumentą ir striukę, užpuolikai vyrą užrakino garažo sandėliuke.
Kaune sužalotą ir apiplėštą vyrą užpuolikai užrakino sandėliuke
Vyras, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Materialinis nuostolis – 360 eurų. Įtariamieji nustatinėjami. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
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