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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Suskaičiavo, kiek Seimo nariai išleido parlamentinei veiklai: aiškėja aiškus lyderis

2026-10-31 18:59 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-31 18:59
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Seimo nariai per pirmuosius devynis šių metų mėnesius parlamentinei veiklai išleido beveik 2 mln. eurų, o daugiausia pinigų skyrė transportui. Vertinant Seimo frakcijų narių išlaidų vidurkį, daugiausia lėšų panaudojo „Nemuno aušros“ atstovai, mažiausiai – konservatoriai, o tarp parlamentarų pirmauja „aušrietis“ Tomas Domarkas.

Seimo rudens sesijos pradžia (nuotr. Elta/D. Labučio)

Seimo nariai per pirmuosius devynis šių metų mėnesius parlamentinei veiklai išleido beveik 2 mln. eurų, o daugiausia pinigų skyrė transportui. Vertinant Seimo frakcijų narių išlaidų vidurkį, daugiausia lėšų panaudojo „Nemuno aušros“ atstovai, mažiausiai – konservatoriai, o tarp parlamentarų pirmauja „aušrietis“ Tomas Domarkas.

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Seimo Etikos ir procedūrų komisijos duomenimis, nuo per tris šių metų ketvirčius parlamentinei veiklai išleista per 1 mln. 939 tūkst. eurų. Tai 233 tūkst. eurų daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Tiesa, pernai parlamentinei veiklai buvo skiriama mažiau lėšų, mat mažesnis buvo ir dydis, nuo kurio skaičiuojamos išmokos (kas mėnesį tam skiriama 0,8 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio). 

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Daugiausia lėšų parlamentinei veiklai sausio-rugsėjo mėnesiais – 18 181 eurą – panaudojo „Nemuno aušros“ frakcijos narys T. Domarkas. Didžiąją šios sumos dalį sudarė transporto išlaidos: 8 738 eurai skirti transporto priemonės nuomai, dar 7 113 eurų – jos eksploatavimui ir techniniam aptarnavimui. Remontui politikas panaudojo 200 eurų.

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Keliomis dešimtimis eurų mažiau – 18 176 eurus – minėtu laikotarpiu išleido demokratas Tomas Tomilinas. Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Ignas Vėgėlė iš parlamentinei veiklai skirtų lėšų panaudojo 18 175 eurus, socialdemokratas Tadas Prajara – 18 166 eurus, konservatorius Audrius Petrošius – 18 161 eurą. Daugiau nei 17 tūkst. eurų parlamentinei veiklai panaudojo beveik trečdalis parlamentarų.

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Dvi Seimo narės –  konservatorės Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė – pinigų parlamentinei veiklai apskritai nenaudojo. Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijoje taip pat dirbantis Raimondas Kuodis per devynis šių metų mėnesius išleido mažiau nei 25 eurus.

Pagal frakcijų išlaidas pirmauja „Nemuno aušra“

Vertinant vidutines vieno Seimo nario išlaidas parlamentinei veiklai, daugiausia lėšų panaudojo „Nemuno aušros“ frakcijos atstovai – vidutiniškai po 16 333 eurus. Toliau rikiuojasi Mišri Seimo narių grupė, kurios atstovų išlaidų vidurkis sausio-rugsėjo mėnesiais siekė 15 167 eurus, bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, kurios nariai tam vidutiniškai išleido po 15 014 eurų.

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Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos nariai parlamentinei veiklai per devynis mėnesius vidutiniškai panaudojo 14 534 eurus, Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ – 14 149 eurus, o Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos – 13 746 eurus.

Mažiausiai parlamentinei veiklai minėtu laikotarpiu skyrė Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovai – vidutiniškai po 12 013 eurų. 

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Bendras vieno Seimo nario parlamentinei veiklai panaudotų lėšų vidurkis per šį laikotarpį siekė apie 13,8 tūkst. eurų.

Daugiausia pinigų – transportui ir suvenyrams

Didžiausia bendra išlaidų parlamentinei veiklai kategorija buvo transportas. Transporto priemonių eksploatavimui ir techniniam aptarnavimui per pirmuosius devynis šių metų mėnesius parlamentarai skyrė beveik 478 tūkst. eurų, transporto priemonių nuomai – dar apie 477 tūkst. eurų. 

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Daugiausia lėšų transportui iš parlamentinei veiklai skirtų pinigų panaudojo konservatorius Arūnas Valinskas – beveik 13,5 tūkst. eurų, socialdemokratas Darius Razmislevičius – 13,3 tūkst. eurų ir konservatorius A. Petrošius – apie 13 tūkst. eurų.

Kita didesnė parlamentinės veiklos išlaidų kategorija – suvenyrai. Jiems per devynis mėnesius parlamentarai skyrė 295 tūkst. eurų. Daugiausia suvenyrams išleido „valstietis“ Valius Ąžuolas – 9,5 tūkst. eurų. Demokratė Agnė Jakavičiūtė-Miliauskienė tam panaudojo 8 tūkst. eurų, o Mišrios Seimo narių grupės atstovas Vitalijus Šeršniovas – beveik 8 tūkst. eurų.

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Tarp kitų išlaidų kategorijų – biuro patalpų nuoma ir aptarnavimas, viešosios informacijos rengėjų paslaugos, transporto priemonių nuoma ekskursijoms į Seimą, remontas ir draudimas, telefonų įsigijimas.

Liberalas Simonas Kairys biuro nuomai ir aptarnavimui sausio-rugsėjo mėnesiais panaudojo daugiau nei 7 tūkst. eurų. Socialdemokratės Indrė Kižienė ir Lilija Vaitiekūnė viešosios informacijos rengėjų paslaugoms skyrė po maždaug 5 tūkst. eurų.

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Liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen 5 tūkst. eurų panaudojo vizitinėms kortelėms ir kitai informacijai pagaminti, demokratas Domas Griškevičius už 2,2 tūkst. eurų spausdino ir platino Seimo nario veiklos ataskaitą.

ELTA primena, kad parlamentinei veiklai skirtos lėšos nėra Seimo narių darbo užmokesčio dalis. Tai atskiras finansavimas su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms padengti. Už panaudotus pinigus parlamentarai turi atsiskaityti, o nepanaudota suma grąžinama į valstybės biudžetą.

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