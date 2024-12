Sulaikytas iš Londono į Kauną skridusiame lėktuve siautėjęs girtas jonaviškis

Ketvirtadienio pavakarę į Kauno oro uoste dirbusius Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos pareigūnus kreiptasi pagalbos dėl keleivio, kėlusio problemų iš Londono skrendančiame lėktuve.

36-erių jonaviškis orlaivio salone gurkšnojo atsineštus svaigiuosius gėrimus, ignoruodamas įgulos nurodymus to nedaryti. Be to, kitų keleivių, tarp kurių buvo ir vaikų, akivaizdoje plūdosi ir įžūliai elgėsi.

Kai įgulai pavyko iš triukšmadario atimti alkoholio butelį, jis demonstratyviai išsitraukė cigarečių pakelį ir mėgino lėktuve užsirūkyti. Neblaivus keleivis taip pat priekabiavo prie įgulos narių. Dėl šių incidentų orlaivio kapitonas surašė raportą ir paprašė pasieniečių pagalbos.

Lėktuvui nusileidus VSAT pareigūnai nuskubėjo išsiaiškinti situacijos. Akivaizdžiai neblaivų keleivį pasieniečiai sulaikė ir atvesdino į Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto patalpas. Ten jam buvo nustatytas vidutinis (1,93 promilės) girtumo laipsnis.

Dėl keleivio elgesio surinkta medžiaga perduota Lietuvos transporto saugos administracijai, kuri atliks tyrimą ir skirs nuobaudą. Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą, už laivo vado teisėtų nurodymų nevykdymą jonaviškio laukia 400–900 eurų bauda.