Sukrėtė vaizdas kapinėse: išniekintas paminklas

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 11.24 val. Kupiškio rajone, Jutkonių kaime, moteris (gim. 1953 m.) pranešė, kad kapinėse rado nuverstą ir suskilusį kapo paminklą.
Patirta turtinė žala įvertinta 1,5 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimo.
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