Sujudimas Kaune: miesto ženklą suniokoję vyrai – areštinėje

Kaip pranešė Kauno apskrities policija, apie 5.44 val. Pilies gatvėje trys asmenys, vandališkais veiksmais demonstruodami nepagarbą, sugadino Kauno miesto ženklą bei padarė turtinę žalą.
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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
Sulaikytas vyras (gimęs 1996 metais), ir du neblaivūs (1.81 ir 1.29 proc.) vyrai (gimę 2005 metais).
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