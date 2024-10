Stokoja daug kas, bet apie tai kalbama per mažai: iš gydytojos lūpų – viskas apie itin būtiną mineralą

Kaip pasakojo Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Justė Latauskienė, cinkas yra vienintelis metalas, randamas visose mūsų kūno fermentų klasėse, ir be jo mūsų kvėpavimas gerokai sulėtėtų.

„Bendru savo kiekiu jis yra antras po geležies. Tokį jo didelį kiekio poreikį kūne sudaro tai, kad jis irgi dalyvauja kvėpavimo procese. Tik, jei geležis yra metalas, kuris „neša“ deguonį, tai cinkas būtinas tokiai anglies anhidrazei, kuri paverčia CO2 į bikarbonatą ir atvirkščiai.

Mes negalime iškvėpti bikarbonato, tik CO2. Bet negalime taip per kraują transportuotis CO2, nes kaip dujos jis yra labai mažai tirpus. Jei ne cinkas, tai mūsų kvėpavimo apsukos būtų kokį milijoną kartų lėtesnės“, – cinko svarbą pabrėžė gydytoja.

Kada verta pagalvoti apie cinko papildus?

Nors cinko trūkumas nepasireiškia kažkokiais specifiniais požymiais, J. Latauskienės pastebėjimu, akivaizdu, kad skurdžioje mityboje jo randama mažiau.

„Cinko, kaip maisto papildo, vartojimo rekomendacijos yra susijusios ne su gyvenamąja vieta (pavyzdžiui, kaip seleno, kur rekomenduoja ten, kur jo mažai dirvožemyje) ar simptomais/rasta stoka (kaip su geležimi), bet su... pajamomis.

Nes taip jau kažkaip gaunasi, kad pigioje mityboje jo mažai. Nepriteklių išgyvenantis žmogus negali sau leisti pavalgyti kokių krevečių tik todėl, kad „norisi“ ar pirkti kokios riešutų duonos, kurios suvalgęs dvi riekeles likusią išmes nesupratęs kodėl iš viso pirko, o pirko, nes jam smegenyse cinko prisireikė „čia ir dabar“ ir užsimanė.

Jeigu valgote visokį maistą iš įvairių vietelių, tai net neverta galvoti apie cinko trūkumą. Bet, jei visgi nesijaučiate, kad valgote viską, ką norėtumėte valgyti, ar kiti komentuoja „kad vėl tu valgai tik bulvytes fri ir pieno kokteilį“, tai verta pagalvoti apie cinko maisto papildus“, – rašė ji socialiniame tinkle.

Cinko stygiaus taip lengvai neatpažinsi

Gydytoja atkreipė dėmesį, kad cinko trūkumas neturi specifinių simptomų.

„Iš esmės jam esant gali būti bet kas – nuo impotencijos iki plaukų slinkimo. Apie jo trūkumą galima pagalvoti būtent tais atvejais, kai žmogui viskas „blogai“ – skauda, niekas neįdomu, nuovargis ir kai jis pats atrodo... nekaip. Oda sausa, plaukai nušiurę, liežuvis baltas. Plėšrūnai nelabai mėgsta ėsti cinko trūkumo apimtus gyvūnus.

Taigi, jeigu žiūrite į veidrodį ir atrodote taip siaubingai, kad net vilkas jūsų nesineštų, bet nėra pinigų pavalgyti kokių austrių, galima pradžioje tiesiog pagerti multivitaminų ir mineralų maisto papildų. Dažnai padeda!“ – vaizdingai lygindama patarė J. Latauskienė.

Jos aiškinimu, vieni pirmųjų fermentų, kurie nukenčia esant cinko trūkumai yra tie, kurie virškina baltymus:

„Kas patyrė, kad ir trumpai, baltymų virškinimo sutrikimą, tikrai suprasite, kaip tada ne tai, kad valgyti nesinori, bet net baisu. Tai, jeigu trūksta, nėra kaip su kokio chromo trūkumu, kad žmogus ieškotų ką čia „dar sugraužus“.

Šiaip visokių mikroelementų trūkumai labai susiję su nutukimu per tai, kad kūnas bando privalgyti kiekiu ko kokybiškai būtina, o va cinkas – ne iš tų. Tai jei liūdite dėl per didelio kūno svorio, nu nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, nes vargu, kad gyvenime Jums trūktų cinko!“

Kokį cinką vartoti?

Šeimos gydytojos aiškinimu, renkantis maisto papildą geriau rinktis kokį cinko gliukonatą.

„Jį geriau pasisavina. Kartais būna koks cinko karbonatas ar dar kas. Jį irgi pasisavina, bet prasčiau. Yra įmanoma apsinuodyti cinku, simptomai gana bjaurūs. Praktikoje dar nemačiau cinko perdozavimo. Mačiau tik lėtinius apsinuodijimus ir tai jie dažniausiai pasireiškė per aplinkui. Pavyzdžiui, žmogus nešiojo labai daug žalvarinių papuošalų ir jie paaiškėjo esantys jo nesibaigiančios kandidozės priežastimi.

Kandida yra cinko „scavenger“ – maitėda. Pati nemokėdama nužudyti ląstelės, ji rausiasi nespėtuose išvalyti apoptoziniuose likučiuose „rankodamasi“ cinką. Kad ir maža, bet vis tiek įžūli ir gudri, kaip visi grybai. Tiek cinko trūkumas, tiek cinko perteklius susiję su tuo, ką žmonės vadina „nusilpusiu imunitetu“.

Kaip vaistas cinkas naudingas esant viduriavimui žmonėms, kurie jau prasčiau maitinosi, kai dar labiau pablogėja maisto medžiagų pasisavinimas ir netgi jį patį šiek tiek gydo, nes ta „bloga mityba“ susijusi ir su prasta žarnyno mikroflora“, – dėstė šeimos gydytoja.

Populiarus kaip peršalimo „vaistas“

J. Latauskienė atkreipė dėmesį, kad cinkas populiarus ir kaip peršalimo „vaistas“. „Nors nėra stiprių įrodymų, kad tikrai veiktų – o tie, kurie yra, daugiau susiję su simptomų stiprumu, bet ne trukme. Panašu, kad vietiškai, jungdamasis prie tų pačių receptorių, prie kurių jungiasi rinovirusas, jis sumažina kūno imuninį atsaką.

Kaip su daugeliu autoimuninių būklių, žmonės, kuriems cinkas veikia gydant peršalimą, dažnai jau žino, kad metas pradėti purkštis/čiulpti cinko peršalimo preparatus, dar net slogai neprasidėjus. Geriamų formų cinkas skirtas trūkumo ir viduriavimo gydymui“, – pastebėjo gydytoja.

Ji pridūrė, kad cinko kraujo tyrimas nedengiamas iš valstybės finansuojamo šeimos gydytojo krepšelio, bet jį galima atlikti savo lėšomis (gal jį dengs turimas papildomas sveikatos draudimas).

„Nėra labai aiškių ir konkrečių rekomendacijų kiek to cinko tiksliai reikia. Aišku tik tai, kad augantiems, nėščiosioms, maitinančioms, besimokantiems, visiems, kurių kūnas daugiau kažko daro – tam pačiam kūno svoriui riekia daugiau, nei ramiai gyvenančių. Tiesiog neviršykite 40 mg/d.“ – patarė J. Latauskienė.