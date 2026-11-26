„Bylą tvarkantis Europos deleguotasis prokuroras prašo (teismo – BNS) pratęsti priemonės taikymą trims mėnesiams, o ikiteisminis tyrimas turėtų būti baigtas iki 2027 metų kovo pabaigos“, – komentare BNS teigė Europos prokuratūros atstovė Lidija Globokar.
Rugsėjo pradžioje prokuratūra BNS nekomentavo, kada tyrimas bus baigtas.
Europos prokuratūra: ikiteisminį tyrimą dėl Šarūno Stepukonio tikimasi baigti 2027-ųjų pavasarį
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) birželio pabaigoje BNS pranešė, kad atlikus baigiamuosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai, o Europos prokuratūra dar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Dabar FNTT tyrimo eigos nekomentuoja.
BNS rašė, kad gruodžio 1-ąją baigiantis Š. Stepukonio trijų mėnesių suėmimo terminui, Vilniaus apygardos teismas penktadienį spręs, ar jį dar pratęsti tokiam pat laikui. Tokiu atveju suėmimas būtų taikomas iki kitų metų kovo 1-osios.
Teismo atstovė Lina Nemeikaitė anksčiau BNS pranešė, jog teismas gavo prokuroro prašymą dėl Š. Stepukonio suėmimo termino pratęsimo ir sprendimą žada priimti penktadienį.
BNS balandį rašė, kad Europos prokuratūros deleguotasis prokuroras teismo paprašė skirti įtariamajam suėmimą, nes iki tol galiojusią kardomąją priemonę – įpareigojimą registruotis policijoje – jis pakartotinai pažeidė.
Nuolat registruotis policijoje Š. Stepukonis turėjo nuo pernai gruodžio, kai pasibaigus eiliniam intensyvios priežiūros terminui kardomoji priemonė jam buvo sušvelninta.
Europos prokuratūros prokuroras Darius Karčinskas pernai kovą sakė, jog be daugiau nei 42 mln. eurų pasisavinimo iš fondo įmonių Š. Stepukonis padarė ir kitų nusikaltimų, todėl „baudžiamoji byla pasipildė eile Baudžiamojo kodekso straipsnių“.
Pasak prokuroro, tyrime įtarimai dėl neteisėtos veiklos Lietuvoje pareikšti ir Estijos kompanijai „OB Holding 1“ – joje Š. Stepukonis pralošė didžiausią dalį – apie 31 mln. eurų.
Dar 5 mln. eurų Š. Stepukonis pralošė Lietuvos bendrovėje „Olympic Casino Group Baltija“, apie 6 mln. eurų nesėkmingai investavo į Vengrijos finansų maklerio įmonę „Interactive Brokers Central Europe“ (dabar – Airijos „Interactive Brokers Ireland“).
Anot D. Karčinsko, tyrimo metu surinkta beveik visa būtina informacija ir iš Estijos, Vokietijos, Liuksemburgo ir Vengrijos pareigūnų.
Pasak prokuroro, Š. Stepukonis įtariamas apgaulinga buhalterine apskaita įmonėse, iš kurių galimai neteisėtai pasisavintos lėšos, taip pat teikęs neteisingus duomenis apie pajamas ir turtą siekdamas išvengti mokesčių, klaidinęs Valstybinę mokesčių inspekciją.
Tyrimas vyksta ir dėl 3,9 mln. eurų pervedimo į jo sąskaitą iš „BaltCap“ fondo Lenkijos įmonės „EN Efficiency“ už neva akcijų pardavimą.
Šiuo metu teismuose nagrinėjamos kelios bylos, susijusios su Š. Stepukonio lošimais.
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