Stebinanti Seimo narės Morganos Danielės išpažintis: paauglystėje išbandė įvairių narkotikų – buvo visko

„Visko buvo. Sakyčiau, tokio amžiaus tu ne visai ir supranti, ką ten nusiperki ir gauni. Mano atsakymas – buvo visko. Konkrečių medžiagų negaliu pasakyti, nes paauglys perka tai, ką jis randa, kokią jam tabletę, miltelius pardavė.

Net ir dabar, kai paaugliai nelegalioje rinkoje perka kokią nors medžiagą ir jei jam sako, kad tai yra ekstazė – nebūtinai ekstazė“, – apie paauglystės eksperimentus su narkotinėmis medžiagomis naujienų portalui tv3.lt pasakoja politikė.

Nutarė kalbėti siekdama nutraukti tylą

Politikė apie savo patirtis su narkotikais kalbėti norėdami nutraukti tylą ir siekdama padėti tiems, kurie negali jų išspręsti patys.

„Mano atvejis, kuriame, beje, kalbama apie 20 metų senumo patirtis, atskleidžia, kokia milžiniška stigma mes turime vien kalbėjimui apie eksperimentavimą.

Tai yra šios kriminalizuojančios politikos pasekmė, kadangi baudžiamieji įstatymai paverčia žmones kriminaliniais nusikaltėliais, o to rezultatas – tyla. Tyla ir gyvenimas paslaptyje, su problemomis, kuriomis susiduria jaunimas, šeima“, – teigė ji, pridurdama, kad apie tai turintys priklausomybių bijo kalbėti, nes „mato, kas nutinka tiems, kurie kalba“.

M. Danielės pateiktais duomenimis, kas ketvirtas paauglys turi patirčių su narkotinėmis medžiagomis: „ O tai yra milžiniškas skaičius žmonių“

„Įdomu būtų, jei Seimo narys prabiltų apie priklausomybės ar kitą psichikos turėtą ligą – kaip tuomet atrodytų? Tai atveria labai didelius skaudulius ir dėl to labai sąmoningai renkuosi apie tai kalbėti ir būti balsas tų žmonių, kurie gyvena išstumti iš visuomenės“, – dalinosi savo pastebėjimais politikė.

Ar prisipažinimas nepakiš kojos pataisų priėmimui Seime?

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad vienas pagrindinių Laisvės partijos siekių – švelnesnės bausmės už nedidelį narkotikų kiekį – įveikė antrąjį laiptelį Seime. Valdantiesiems spalio 14 dieną, balsavimo metu, pavyko suburti užtektiną skaičių balsų, kad projektas sulauktų palaikymo.

Paklausus, ar prisipažinimas viešai apie paauglystėje vartotus narkotikus nepakiš kojos pataisų priėmimui Seime ir ar tai nebus patvirtinimas, kad narkotinių medžiagų dekriminalizacija žalinga, M. Danielė atsakė, kad įstatymų pakeitimai yra ne apie asmenis, o apie politiką.

„Šiuo įstatymų pakeitimus palaiko Lietuvos Aukščiausias teismas, Lietuvos Apeliacinis teismas, mūsų Lietuvos policija, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas – visos rimtos institucijos. Ir iš tikrųjų, Jungtinių Tautų organizacija kalba, kad reikia šitą klausimą spręsti per pagalbą žmonėms, per kūrimą draugiškų paslaugų ir per adekvačias bausmes.

Kaip matome, griežtos bausmės tik sukuria siaubingą stigmą“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo politikė.

Vienas iš Laisvės partijos siekių prasiskynė kelią Seime

Seimas spalio 14 dieną svarstė pataisas dėl švelnesnių bausmių už nedidelio kiekio narkotikų laikymą be tikslo juos platinti. Projekto iniciatorė Laisvės frakcijos narė Morgana Danielė atsakomybę už šį nusižengimą siūlo perkelti iš Baudžiamojo į Administracinių nusižengimų kodeksą. Už projektą po svarstymo balsavo 65 Seimo nariai, prieš – 40, 4 parlamentarai susilaikė. Seimas turės balsuoti dar kartą, kad naujoji tvarka įsigaliotų.

Konservatorių vardu kalbėjęs Linas Slušnys teigė, kad 2017 metais įvestos griežtesnės bausmės už narkotikų laikymą nepadėjo suvaldyti jų vartojimo.

„Apsigavome. Niekas nepasikeitė. Koks nūdienos narkotikas yra pats pavojingiausias? Alkoholis. <...> Kyla klausimas, kodėl patirdami valstybėje tokią žalą dėl alkoholio vartojimo iki šiol nebaudžiame savo piliečių?“ – retoriškai klausė L. Slušnys.

„Kreipiuosi į kolegas Seime kaip konservatorius, kuris nebekonservuoja sovietinių pažiūrų. Kviečiu moderniam požiūriui į priklausomus asmenis ir pasitikėti priemonėmis, kurias esame numatę finansuoti šioje kadencijoje, siekdami padėti priklausomybių turintiems asmenims“, – palaikyti pataisas ragino L. Slušnys.

Laisvės frakcijos vardu kalbėjusi pataisų autorė M. Danielė akcentavo, kad Seimas jau nuo gruodžio įvairiose komisijose, komitetuose, spaudos konferencijose ir tarptautinėse konferencijose aptarinėjo proporcingas bausmes už narkotikus.

„Viso šito mūsų laiko ir specialistų laiko tikrai privalėjo užtekti tam, kad atskirtume, kuo skiriasi pasakymas „Aš labai esu prieš narkotikus“ ir pasakymas „Aš noriu kurti Lietuvoje narkotikų politiką, kuri padėtų žmonėms ir kuri būtų naudinga sprendžiant šitą problemą“, – sakė M. Danielė.

Šiuo metu už nedidelio narkotikų kiekio turėjimą baudžiama bauda, areštu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. Laisvės frakcijos projekte numatyta, kad tokia atsakomybė liktų asmenims, kurie įkliūtų turintys didesnį nei nedidelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų.