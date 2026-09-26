Statinį nugriovė, bet žala liko – štai kaip Palangoje kaimynų ginčas kainuos tūkstančius

Klaipėdos apylinkės teismas priteisė žalą ir papildomus nuostolius, tačiau Kauno apygardos teismas dalį sprendimo dėl vandens skaitiklio perkėlimo bei 100 eurų baudos už kiekvieną nevykdymo dieną panaikino ir grąžino nagrinėti iš naujo.
Ieškovas Rytis (visi vardai straipsnyje pakeisti – aut. past.) ir atsakovas Gintaras yra nekilnojamojo turto Naglio alėjoje, Palangoje, bendraturčiai. Ginčas įsiplieskė dėl ant Ryčiui priklausančio garažo stogo stovinčio statinio ir garažui padarytos žalos.
Rytis teigė pastebėjęs didesnę drėgmę garažo lubose ir jų įlinkį. Jo vertinimu, problemų šaltinis buvo virš garažo buvęs statinys, jo apkrova ir nesandarus stogas.
Statinį nugriovė, žala liko
Teisme nustatyta, kad savavališkai pastatytą statinį Gintaras po teisminės mediacijos nugriovė. Tačiau garažo stogas liko nesutvarkytas, o ekspertai nustatė jo deformaciją ir įlinkį.
Ekspertizės duomenimis, perdangos deformacija viršijo leistinas ribas, stogas neatitiko statybos techninių reikalavimų ir turėjo būti remontuojamas. Nugriovus statinį nebuvo atkurtas ir stogo sandarumas, todėl vandens pratekėjimas bei drėgmės poveikis tęsėsi.
Gintaras su reikalavimu atlyginti žalą nesutiko. Jis aiškino, kad statinys ant stogo egzistavo dar iki jam įsigyjant turtą 2014 metais, todėl jis nebuvo jo statytojas ir neturėtų vienas atsakyti už visą žalą.
Tačiau teismas nustatė, kad Gintaras statinį buvo praplėtęs, jame įrengė santechnikos įrangą ir jį eksploatavo. Būtent dėl jo veiksmų, teismo vertinimu, atsirado neleistina apkrova garažo stogui ir pratekėjimai.
Priteisė beveik 16 tūkst. eurų
Klaipėdos apylinkės teismas Ryčiui priteisė 12 tūkst. eurų žalos atlyginimą. Dar beveik 4 tūkst. eurų priteista už ekspertų, antstolio ir kitas išlaidas, patirtas nustatant žalą bei renkant ją pagrindžiančius įrodymus.
Apeliacinės instancijos teismas šios sprendimo dalies nepakeitė. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad Gintaras nepateikė įrodymų, paneigiančių nustatytas aplinkybes dėl jo veiksmų ir garažui padarytos žalos.
Teismas atmetė ir argumentą, kad remonto išlaidos turėtų būti dalijamos tarp bendraturčių. Nustatyta, jog žalą sukėlė būtent Gintaro veiksmai, o norint atkurti iki sugadinimo buvusią būklę garažo perdangą būtina visiškai išardyti, įrengti iš naujo ir suremontuoti vidaus patalpas.
Skaitiklis atsidūrė svetimame rūsyje
Kita konflikto dalis kilo dėl šalto vandens skaitiklio, esančio Ryčio rūsio patalpoje. Kad prie jo patektų, Gintaras turi eiti per Ryčiui priklausančias patalpas.
Kauno apygardos teismas sutiko, kad tokia situacija varžo Ryčio teisę netrukdomai naudotis savo turtu, kelia privatumo ir organizacinių nepatogumų.
Pirmosios instancijos teismas buvo įpareigojęs Gintarą per 3 mėnesius savo lėšomis perkelti skaitiklį į jam priklausančias patalpas. To nepadarius, už kiekvieną pradelstą dieną turėjo grėsti 100 eurų bauda.
Tačiau apeliacinis teismas aptiko esminę problemą – byloje nebuvo nustatyta, kam šis skaitiklis iš tiesų priklauso. Taip pat neišsiaiškinta, ar jį techniškai įmanoma perkelti į Gintaro patalpas ir kokių procedūrų tam reikėtų.
Teisėjai nusprendė, kad nenustačius šių aplinkybių skaitiklio klausimas buvo išspręstas per anksti. Nepagrįstu pripažintas ir sprendimas iš karto nustatyti 100 eurų baudą už kiekvieną nevykdymo dieną.
Todėl ši Klaipėdos apylinkės teismo sprendimo dalis panaikinta ir perduota nagrinėti iš naujo. Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėjo jos priėmimo dieną.
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