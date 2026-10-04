Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Štai kaip gaudė girtus policininkus – šiame miestelyje prasidėjo tikras chaosas

2026-10-04 17:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 17:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prieš daugiau kaip 20 metų Pasvalio regione buvo susibūrusi „Pelėsių“ grupuotė. Jos „žygiai“ išsiskyrė ne tik įvairiais nusikaltimais, bet ir vienu drąsiu „pomėgiu“. „Pelėsių“ grupuotės nariai išgarsėjo tuo, kad mėgo „deginti“ (savaime suprantama netiesiogine prasme) išgėrusius policijos pareigūnus, rašoma kriminalinių naujienų laikraštyje „Akistata“.

Mafija (nuotr. Organizatorių)
GALERIJA (9)

Prieš daugiau kaip 20 metų Pasvalio regione buvo susibūrusi „Pelėsių“ grupuotė. Jos „žygiai“ išsiskyrė ne tik įvairiais nusikaltimais, bet ir vienu drąsiu „pomėgiu“. „Pelėsių“ grupuotės nariai išgarsėjo tuo, kad mėgo „deginti“ (savaime suprantama netiesiogine prasme) išgėrusius policijos pareigūnus, rašoma kriminalinių naujienų laikraštyje „Akistata“.

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Štai, pavyzdžiui, 1996-ųjų lapkričio 3 d. prie Pasvalio autobusų stoties du piliečiai – Fantomas ir Pelėsis – sulaikė kitus du piliečius – Biržų kelių policininkus, kurie buvo neblaivūs ir sudarė avarinę situaciją.

REKLAMA
REKLAMA

Netrukus į įvykio vietą atvyko Pelėsio iškviestas kriminalinės policijos viršininkas ir tinkamai įformino įvykį. Kolegos iš Biržų buvo nubausti. „Pelėsiai“ pasiekė dar vieną savo pergalę.

REKLAMA

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Garsiausių mafijos vadų kapai – lyg iš kino filmo: primena teatrą

Pareigūnas pradėjo atsišaudyti

Dar keistesnė istorija nutiko 1998-ųjų vasarį. Tąkart „Pelėsiai“ vėl pabandė sugauti išgėrusį policininką, tačiau ne viskas buvo taip paprasta – pareigūnas atsišaudė... Oficiali versija skelbė: Pasvalyje, Panevėžio gatvėje, ne tarnybos metu pareigūno vairuojamas „VW Golf“ ir Fantomo (iš „Pelėsių gaujos – aut. past.) „Audi 90“ sudarė vienas kitam avarinę situaciją.

REKLAMA
REKLAMA

Automobiliai sustojo ir vairuotojai susiginčijo. Vėliau pareigūnas sėdo į savo „Golf‘ą“ ir nuvažiavo. Tuo tarpu Fantomas patraukė tiesiai į policijos komisariatą ir pranešė apie neblaivų automobilį vairavusį pareigūną..

Kai policininkai nuvyko į „Golf“ vairavusio pareigūnų tėvų namus, šis išėjo į lauką, išsitraukė tarnybinį pistoletą ir šovė dukart į viršų. Vėliau grįžo namo ir paleido dar šešis šūvius pro langą. Taip pat į orą. Galiausiai pareigūnas nusprendė pasiduoti, atidavė ginklą, o ligoninėje jam nustatytas vidutinis girtumas (1,68 prom. alkoholio). Tiesa, pareigūno tėvai aiškino, kad namo jis grįžo blaivus, bet dėl incidento su „Pelėsiai“ buvo susinervinęs, todėl išgėrė butelį konjako. Bet, „Akistatos“ žurnalistai aptiko žymiai daugiau galimų šio įvykio detalių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasirodo, kad ne visi šūviai buvo paleisti į orą. Vienas jų pataikė į to paties Fantomo kieme stovėjusią „Audi 90“. Nenoriai, bet tuometiniai Pasvalio komisariato vadovai prasitarė, kad šaudęs pareigūnas yra tiesiogiai nukentėjęs dėl tos pačios gaujos nario įvykdytos avarijos, per kurią žuvo dvi mergaitės.

REKLAMA

Tragiška avarija

1997-ųjų birželį pasvaliečius sukrėtė neeilinis įvykis – Andriaus J. (pravarde Jakobas) vairuojamas „Mercedes 280“ Panevėžio gatvėje partrenkė į mokyklą ėjusias dvi sesutes – 12 ir 13 metų mergaites.

Abi mergaitės žuvo vietoje. Iš aukštyn ratais apvirtusio automobilio išsliuogė kruvinas vairuotojas ir iš įvykio vietos pabėgo. Per tardymą paaiškėjo, kad naktį „Pelėsiai“ ir tas pats Jakobas, praleido restorane „Šilas“, o ryte susiruošė namo.

REKLAMA

„Mercedesas“ skriejo didesniu kaip 100 km/val. greičiu ir posūkyje buvo sumėtytas. Po kurio laiko avarijos vietoje pasirodė Pelėsis ir Fantomas, kurie kažko ieškojo – galbūt ketino paimti iš apvirtusio „Mercedes“ Jakobo pasą. Tačiau to nepavyko padaryti.

Vietos žmonės pradėjo atvirai kalbėti, kad mieste padėtį valdo ne policija, o būtent „Pelėsio“ gaujos nariai. Atlikus tarnybinį patikrinimą paaiškėjo, kad prieš tai šaudęs pareigūnas buvo visų šių įvykių epicentre.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, tą naktį budėjęs pareigūnas tinkamai neatliko savo pareigų: gavęs pranešimą, kad Jakobas neblaivus sėdo prie vairo, pareigūnas niekaip nereagavo. O po pranešimo apie skaudų eismo įvykį – neskubėjo į nusikaltimo vietą ir net neieškojo iš įvykio vietos pasprukusio Jakobo.

Už tokį keistą abejingumą pareigūnas ne tik buvo pažemintas pareigose, bet ir perkeltas į kitą regioną. Kokia katė iš tiesų perbėgo tarp minėto pareigūno ir „Pelėsių“ atstovų taip ir liko neįminta mįslė. Kaip ir paskutinis atvejis, kai pareigūnas net pradėjo šaudyti iš tarnybinio ginklo...

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų