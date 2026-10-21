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Stačiatikių Bažnyčios vadovas išreiškė susirūpinimą dėl konservatorių siūlomų religinių įstatymų pakeitimų

2026-10-21 16:51 / šaltinis: ELTA
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2026-10-21 16:51
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Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios vadovas Inokentijus kreipėsi į šalies vadovus dėl dviejų įstatymų projektų, kuriuos Seimui pateikė konservatoriai Audronius Ažubalis ir Arvydas Anušauskas.

Maskvos patriarchatui pavaldžių Lietuvos stačiatikių cerkvė (nuotr. stop kadras)

Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios vadovas Inokentijus kreipėsi į šalies vadovus dėl dviejų įstatymų projektų, kuriuos Seimui pateikė konservatoriai Audronius Ažubalis ir Arvydas Anušauskas.

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Prezidentui Gitanui Nausėdai, Seimo pirmininkui Juozui Olekui ir premjerui Mindaugui Sinkevičiui skirtame pareiškime metropolitas reiškia stačiatikių bendruomenės susirūpinimą dėl siūlomų įstatymų iniciatyvų – esą jos neatitinka Konstitucijos nuostatų.

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„Įstatymų projektai numato galimybę iš Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios paimti keletą istorinių šventovių ir Šventosios Dvasios vienuolyną, taip pat išbraukti Bažnyčią iš Lietuvos tradicinių religinių bendrijų sąrašo“, – nurodoma trečiadienį išplatintame pranešime. 

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Skelbiama, kad anksčiau Vilniaus Šventosios Dvasios vienuolyno brolija ir Vilniaus Didžiosios kankinės Šv. Paraskevės parapijos tikintieji kreipėsi į Seimo vadovybę, komitetus ir frakcijas, pasisakydami prieš galimą šventovių ir bažnytinio turto paėmimą bei Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios teisių suvaržymą.

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„Vienuoliai ir parapijiečiai pareiškė neketinantys keisti savo kanoninės priklausomybės ir bažnytinės jurisdikcijos. Jie pabrėžė, kad neleistina daryti spaudimą religinėms bendruomenėms ir mėginti atimti iš jų teisę į šventoves, vienuolyno turtą bei savarankišką bažnytinį gyvenimą“, – rašome pranešime. 

Apie ketinimą kreiptis į Seimą taip pat pranešė kitų įstatymų projektuose minimų šventovių tikintieji: Vilniaus Dievo Motinos Ėmimo į Dangų katedros, Vilniaus Šv. Mikalojaus cerkvės ir Dievo Motinos Ėmimo į Dangų cerkvės Vievyje bendruomenės.

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Kaip skelbta, praėjusią savaitę opozicinės Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos atstovai A. Ažubalis ir A. Anušauskas įregistravo Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo bei kitų teisės aktų pakeitimus. Jais siūloma griežčiau apibrėžti valstybės pripažinimo religinėms bendruomenėms sąlygas ir jų atstovavimą.

Diskusijos dėl galimos Maskvos patriarchato įtakos Lietuvoje suaktyvėjo Religijos laisvės tyrimų centrui „Libertas Fidei“ pristačius tarptautinį tyrimą. Jame nagrinėjamas Rusijos Ortodoksų Bažnyčios vaidmuo pateisinant karą prieš Ukrainą, jos veikla Europos Sąjungoje ir galimas su Maskvos patriarchatu susijusių organizacijų naudojimas Kremliaus įtakai skleisti.

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