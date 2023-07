Specialistė pasakė, kokią profesiją rinktis mėgstantiems ir kurti, ir skaičiuoti

Produkto dizainerė Justina Ramauskaitė, taip pat, kaip ir įprasti dizaineriai kuria įvairius produktus. Tiesa, jos kuriamo produkto negalima paliesti ranka, nes šis veikia skaitmeninėje erdvėje. Justina sako, jog dirbdama su informacinėmis technologijomis susijusį darbą jaučiasi tikrai laiminga – ji prisideda prie naujovių kūrimo, padeda aplinkiniams. Moteris dirba tarptautinėje programinės įrangos įmonėje „Wix“, siūlančioje internetinių svetainių kūrimo paslaugas. Tad kaip atrodo jos darbo diena?

„Šiuo metu dirbu dizaino sistemų komandoje. Mes kuriame sprendimą, kuris leidžia bet kokiam žmogui susikurti internetinę svetainę. Savo darbe turiu užtikrinti, kad galutinis produktas atrodytų vientisas, kad dizaineriai nesukurtų skirtingų sprendimų. Daug bendrauju su kitais produkto dizaineriais, programuotojais“, – pasakojo J. Ramanauskaitė. – Kiekviena darbo diena yra skirtinga, mano darbe tikrai nėra rutinos. Kartu su komanda nuolatos ieškome, kaip patobulinti kuriamus sprendimus, pagerinti bendrą darbo kokybę, atliepti vartotojų poreikius. Tiesa, neretai užtrunkame, kol randame visiems labiausiai tinkantį variantą“.

J. Ramauskaitė dirba didelėje užsieno kompanijoje. Įmonėje yra apie 5 tūkst. darbuotojų iš kurių net 200 dirba produktų dizaineriais. Specialistė sako, jog jos komandoje programuotojų merginų yra daugiau nei vaikinų.

„Sakyčiau, jog per pastaruosius penkerius metus stipriai išsaugo IT srityje dirbančių merginų skaičius. Labai smagu matyti tokį pokytį“, – šypsojosi J. Ramanauskaitė.

Anot moters, informacinių technologijų sritis išties yra viena perspektyviausių. Produkto dizainerės žodžiais, IT specialistų ateityje reikės vis daugiau. Juk viskas nuolatos tobulėja, keliasi į internetą, technologijos vis daugiau vietos užima ir žmonių kasdienybėje. Be to, pasirinkus IT sferą ir tapus savo srities ekspertu, įprastai nereikia sukti galvos dėl darbo paieškų: įmonės tarpusavyje varžosi dėl gerų IT darbuotojų, siekia juos persivilioti pas save.

Tiems, kurie svajoja apie šią sritį, J. Ramanauskaitė pirmiausia siūlo pradėti tobulėti kaip asmenybėms – technikos subtilybių išmoksite kiek vėliau.

„Techniniai dalykai nuolatos keičiasi. Tai, kas buvo svarbu vieną dieną, kitą dieną gali būti pamiršta, tad norintiems dirbti šį darbą reikia būti atviriems pokyčiams. Vis dėlto, techninius dalykus galima išmokti. Visiems, norintiems tapti produkto dizaino specialistais siūlau jau dabar pradėti tobulinti savo charakterio savybes. Domėkitės žmonėmis, jų nuotaikomis, emocijomis, psichologija. Psichologijos išmanymas itin praverčia dirbantiems dizaino srityje – juk viską kuriame atsižvelgdami į žmonių norus, mintis.

Šiame darbe taip pat reikia mokėti bendrauti, planuoti savo laiką. Kol dar mokotės mokykloje, tikrai nebijokite komandinių projektų, bendrų veiklų. Tai padės jums išmokti dirbti komandoje“, – sakė produkto dizainerė.

Manau, kad moksleiviams reikia daugiau pasakoti apie įvairias profesijas iš vidaus. Tokie projektai kaip „Lietuvos Junior Achievement“ ir „Women Go Tech“ vykdomas „EmpoweringGirls“, plečia jų akiratį, padeda pažinti ne tik profesijas, bet ir juos pačius. Į mokyklas nuvykusios verslo, inžinerijos, technologijų pasaulio profesionalės, lyderės dalinasi savo asmeninėmis istorijomis ir savo pavyzdžiu įkvepia moksleivius ir ypatingai mergaites, rinktis IT profesijas. Džiaugiuosi, kad projekte apie savo profesiją moksleiviams galiu papasakoti ir aš“, – sakė produkto dizainerė.

Pasak Justinos, produkto dizainerio profesijos siekiantys moksleiviai po mokyklos baigimo gali rinktis specialius kursus, mokslus kolegijoje, universitete. J. Ramanauskaitė tikina, jog jos darbe labai naudingas yra ir inžinerinis išsilavinimas, baigtos įprasto dizaino studijos.

„Aš pati studijavau informacines technologijas, multimediją ir kompiuterinį dizainą. Kol studijavau, dar nežinojau, jog ateityje dirbsiu produkto dizainere. Atlikau praktiką dizaino agentūroje, praktikos metu susipažinau su įvairiais darbo metodais. Vaikystėje nesvajojau, jog būsiu produkto dizainerė, viskas gavosi natūraliai“, – atskleidė dėl savo profesijos pasirinkimo tikrai nesigailinti moteris.

