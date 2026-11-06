Sostinės ligoninėje paguldyta medikamentais apsinuodijusi nepilnametė

Į Vilniaus ligoninę iš Vilniaus, Nadruvos gatvėje esančių namų, ketvirtadienį pristatyta ir dėl galimo apsinuodijimo medikamentais paguldyta nepilnametė, penktadienį pranešė sostinės policija.
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Mergaitė gimusi 2013 metais.
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FOTOGALERIJA. Greitoji medicinos pagalba, GMP, Greitosios medicinos pagalbos automobilis
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