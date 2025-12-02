 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šokiruojantis policijos radinys Vilniuje – šimtai tūkstančių SIM kortelių: narpliojamas botų fermų tinklas

2025-12-02 06:30
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 aut.
2025-12-02 06:30

Maždaug pusė milijono vadinamų botų – tiek, pasak policijos generalinio komisaro, siautėja Lietuvoje ir skleidžia dezinformaciją socialiniuose tinkluose. Tai iš pirmo žvilgsnio nekaltos, bet, specialistų teigimu, kritiškai pavojingos priešiškų valstybių atakos prieš Lietuvą.

Maždaug pusė milijono vadinamų botų – tiek, pasak policijos generalinio komisaro, siautėja Lietuvoje ir skleidžia dezinformaciją socialiniuose tinkluose. Tai iš pirmo žvilgsnio nekaltos, bet, specialistų teigimu, kritiškai pavojingos priešiškų valstybių atakos prieš Lietuvą.

8

O Lietuvos policija skelbia apie atliktas kratas botų spiečiuose, kur konfiskavo šimtus tūkstančių SIM kortelių. Nusikaltėliai masiškai perka SIM korteles ir, pasitelkę įvairias priemones, kuria tūkstančius paskyrų socialiniuose tinkluose ir skleidžia propagandą. O apsisaugojimo būdų praktiškai nėra – viskas kybo ant visuomenės kritinio mąstymo. 

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose. 

Policijos pareigūnai, atlikdami kratą Vilniaus mieste, atrado netikėtą radinį – dėžes su beveik 75 tūkstančiais SIM kortelių. Kratų metu pareigūnai rado beveik 200 tokių dėžių, apie 100 kompiuterių. Šiais įrenginiais nusikaltėliai sukčiavo elektroninėje erdvėje, kūrė netikras paskyras socialiniuose tinkluose ir mokėjimų sistemose. 

Lietuvoje kratų metu per pastaruosius 4 mėnesius policijos pareigūnai jau atrado per 120 tūkstančių lietuviškų ir užsienietiškų SIM kortelių. 

„Mes jau per pastaruosius 3–4 mėnesius realizavom 3 ar 4 sėkmingas operacijas, surasdami tam tikrą infrastruktūrą. Tai yra tie vadinami „SIM box'ai“, tai yra visa infrastruktūra, reikalinga botų fermų kūrimui“, – žurnalisto Artūro Anužio laidoje pasakojo policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.

Ir visa tai – tik maža dalis. Pasak A. Paulausko, reali situacija Lietuvoje gali būti kur kas blogesnė: 

„Yra panašu, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje socialiniuose tinkluose operuoja apie pusę milijono botų.“

Gyventojai pastebi botus

Akylesni gyventojai sako neretai pastebintys tokių botų veiklą socialiniuose tinkluose: 

„Kažkokie gal labiau konfliktiniai tokie. Kur tokie kontraversiški teiginiai.“

„Jeigu, pavyzdžiui, būna apie Ukrainą kažkas, tai kalba tada prieš tai. Tiesiog skleidžia tokius naratyvus, rusiškus visokius.“ 

„Yra vadinama tokia minkštoji propaganda, kur tu tiesiog minimaliai kažką menkini. Tai nėra akivaizdžiai prorusiška, proputiniška.“ 

Gyventojai pastebi, kad tokių botų profiliai labai išsiskiria: 

„Jie turi vos kelias nuotraukas įsikėlę ir vardai būna be pavardžių.“

„Sustiprinta informacija. Ta prasme, labai per daug pakreipta į tą vieną pusę, nebūna racijos jokios.“

Kaip atskirti botus?

Atskirti botų paskyras visai nesudėtinga. Dažniausiai tai būna profiliai, turintys labai mažai draugų, nedaug nuotraukų ir neseniai sukurtos paskyros. Nors iš šalies jų skleidžiami komentarai ir platinama informacija gali pasirodyti visai nekalta, policijos generalinis komisaras įspėja apie grėsmes. 

SIM kortelė jau tampa ginklu. Ji gali būti naudojama kaip tam tikras ginklas“, – teigia A. Paulauskas. 

Žinant, kiek botų jau veikia šiuo metu, jei jie visi susijungtų ir vykdytų bendrą ataką, pasak komisaro, tai galėtų pasėti visišką chaosą valstybėje. Pavyzdžiui, vienu metu pusė milijonų profilių imtų skleisti informaciją apie neva prasidėjusį karą ir masinę evakuaciją. Negana to, pasitelkus dirbtinį intelektą įmanoma labai lengvai sukurti ir įrašą, kur tokią informaciją neva skelbia aukščiausi šalies vadovai.

„Gerai, galbūt dalis visuomenės turi pakankamai gilų kritinį mąstymą, bet aš manau, kad mūsų gatvės gali labai greitai užsikimšti, kilti panika“, – tikina A. Paulauskas. 

Botai siekia klaidinti visuomenę

Informacinį karą tyrinėjantis Nerijus Maliukevičius sako, kad botai – tai informacijos sklaidos priemonė, kurią lengva sistematizuoti ir valdyti.

„Tai yra vienas iš elementų, kaip yra automatizuojamas apskritai komunikacijos procesas. Tai yra vadinama sklaida. Visų pirma, aišku, turi būti kažkoks turinys“, – paaiškins N. Maliukevičius. 

O viso to tikslas – daryti įtaką visuomenės nuomonei ir ją keisti: „Dirbtiniai veikėjai, taip vadinami botai, ar tie botų spiečiai, kurie sudaro iliuziją, kad kažkoks tai klausimas ar kažkokia tema yra labai svarbi“. 

„Veiklos principas yra kurti tam tikrą iliuziją. Tam tikrą iliuziją, jog viena arba kita pozicija dominuoja viešoje erdvėje“, – prideda Žurnalistikos ir medijų tyrimų centro docentas Viktor Denisenko.

Už botų, pasak specialisto, labiausiai tikėtina, kad slepiasi priešiškos valstybės, kurios kibernetiniais būdais siekia kelti sąmyšį ir skaldyti visuomenę.

Lietuvoje už tokią veiklą, „SIM spiečių“ ir „SIM box'ų“ įrenginių naudojimą gresia baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą disponavimą įrenginiais, programine įranga, slaptažodžiais, kodais ir kitokiais duomenimis. Didžiausia bausmė – iki 4 metų kalėjimo. 

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

Kaliūzė
Kaliūzė
2025-12-02 07:26
Paulauskai kas iš policininkųGAUNA KYŠIUS už kontrabandą ??
SUGAUSI, PAVIEŠINSI ?
