„Sodra“ skelbs atlyginimus pagal lytį: kai kurie netiki, kad moterys dabar uždirba mažiau nei vyrai

Kasdien miesto gatvėmis, greitkeliais, vietiniais ir tarptautiniais maršrutais zujančius sunkvežimius ir vilkikus dažniausiai vairuoja vyrai. Ištisas valandas vairą sukantys arba krovinius iš puspriekabių kraunantys vyriškos lyties atstovai išties yra pagrindiniai transporto ir sandėliavimo sektoriaus darbuotojai. Bet štai uždirba šiame sektoriuje daugiau – moterys.

Statistikos departamento duomenimis, transporto, saugojimo ir sandėliavimo sektoriuje moterys per mėnesį uždirba vidutiniškai beveik tūkstantį eurų į rankas. Vyrai – dešimtadaliu mažiau. Tai oficialūs duomenys.

Kodėl taip yra, paprastai paaiškina sostinėje veikiančios logistikos įmonės direktorius.

„Yra moterys – jos daugiau užsiima popieriniu darbu: krovinių paieška, apskaita… ir jų tikrai atlyginimai yra ne kiek mažesni nei vyrų dirbančių“, – sako bendrovės „Algirdai“ vadovas Algirdas Ramanauskas.

Kiek šios įmonės darbuotojos ir darbuotojai vidutiniškai uždirba pinigų – šiandien gali sužinoti bet kas. Tokius duomenis apie visas įmones skelbia „Sodra“. Bet jau netrukus bus galima sužinoti ir kiek įmonėje vidutiniškai uždirba vyrai, o kiek moterys. Naujovė įsigalios nuo kito mėnesio.

„Tiesiog bus teikiamas vidutinis darbo užmokestis diferencijuotas pagal lytį. Ne visom įmonėm. Tik tų, kurios turi 8 darbuotojus, kad nebūtų atskleista kažkokio konkretaus asmens vidutinis darbo užmokestis“, – sako Darbo teisės skyriaus vedėja Vita Baliukevičienė.

Logistikos įmonėje dirbantis vyras problemos dėl to nemato. O buhalterė sako, kad viešumas padėtų spręsti diskriminaciją kitose įmonėse, bet šioje įmonėje jos esą nėra.

„Kitose organizacijose yra. Tą patį darbą daro, atlyginimas vienas toks, kitas toks“, – mano buhalterė Alfreda.

Tiesa, už kelių metrų sėdinti dizainerė skeptiška.

„Net nežinau ar labai reikalinga, nes Lietuvoje tas skelbimas, aš nežinau, ar duoda daug viešumo kažkokio. Ar pakeis ką nors – neįsivaizduoju. Nežinau. Aš visą laiką galvoju, kad tu užsidirbi pats“, – sako Sandra.

Pagrindinis naujos priemonės tikslas – mažinti vyrų ir moterų atlyginimų skirtumus. Oficialiai Lietuvoje moterų atlyginimai 12 procentų mažesni. Ir tai yra mažiau nei 14 proc. ES vidurkis.

„Kad problema yra, tai tikriausiai nereikia ginčytis, kad problema tarp vyrų ir moterų atlyginimų egzistuoja. Ir tai nėra vien Lietuvos problema. Darbo santykių problema – ar tai būtų valstybės tarnyba, ar privatus verslas, ar vieša veikla“, – teigia Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.

Šalies verslininkų atstovai pripažįsta – atlyginimų skirtumai egzistuoja, tačiau ar vidurkių skelbimas pagal lytis ką nors kardinaliai keis, abejoja.

„Supraskime vieną dalyką, atlyginimai daugelyje darbų priklauso ir nuo rezultatų. Kažkaip kartais valstybė žiūri mechaniškai, pagal valstybės tarnybą – tu ištarnavai ir gauni atlyginimą. Versle taip nėra. Versle tavo atlyginimas priklauso ir nuo tavo darbo rezultatų, dalis atlyginimo kintama. Kokių rezultatų pasieki, nuo to gali priklausyti tavo atlyginimas“, – tęsia jis.

Vytauto Didžiojo universiteto ekonomistė sako, kad apie moterų diskriminaciją atlyginimų klausimu reikėtų kalbėti atsargiai ir įsigilinti į atlyginimų skirtumų priežastis.

„Pirmiausia sektoriai, ūkio šakos, kur dominuoja moterys visiškai skiriasi. Moterys viešajame sektoriuje, ne paslaptis, sudaro didžiąją dalį visų darbuotojų. Kur ilgą laiką darbo užmokesčio santykis lyginant su verslu buvo pakankamai žemas. Aišku, džiaugiamės, kad dabar jis auga“, – aiškina Viktorija Starkauskienė.

Be to, Lietuvos moterų užimtumas beveik kaip Švedijoje – siekia 77 proc. ir tik 2 proc. atsilieka nuo vyrų užimtumo. Tai antra vieta Bendrijoje. Esą moterys Lietuvoje net per daug dirba.

„Mes einame prieš gamtą ir nutolstame nuo savo paskirties ir bandome sulyginti tai, kas yra nesulyginama“, – tęsia pašnekovė.

Lietuvoje, kaip ir Europoje, didžiausią įtaką bendram atlyginimų skirtumui daro dėl vadinamųjų „vyriškų“ ir „moteriškų“ specialybių atlyginimų skirtumo.

Antra priežastis – moterys daugiau laiko praleidžia rūpindamosi vaikais. Be to, tik 10 proc. didžiausių įmonių vadovės yra moterys. Diskriminacijos atvejai dirbant tą patį darbą ir gaunant mažiau esą pavieniai.