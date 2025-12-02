 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Zailskienė antradienį lankysis Druskininkuose

2025-12-02 06:10 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 06:10

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė antradienį su darbo vizitu lankysis Druskininkuose.

Jūratė Zailskienė (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė antradienį su darbo vizitu lankysis Druskininkuose.

REKLAMA
0

Darbo dieną ministrė pradės Druskininkų bendruomenės namuose, kurs susitiks  su Socialinių paslaugų centro, Jaunimo užimtumo centro, nevyriausybinių organizacijų atstovais.

J. Zailskienė taip pat susitiks su savivaldybės atstovais, specialistais ir socialinių paslaugų teikėjais. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susitikimuose su savivaldybės atstovais ministrė aptars gyventojų amžėjimo ir vienišumo iššūkius, situaciją globos namuose. 

REKLAMA
REKLAMA

Dėmesio taip bus skirta užimtumo programoms, asmenų su negalia reikalų koordinavimo finansavimo, teikiamos asmeninės pagalbos reglamentavimo ir administravimo klausimams aptarti.

Kaip skelbta, J. Zailskienė pradėjo vadovauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, iš šių pareigų pasitraukus Ingai Ruginienei, kuri tapo ministre pirmininke.

I. Ruginienės Ministrų kabinetas darbą pradėjo rugsėjo pabaigoje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų