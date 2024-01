Socialdemokratai kandidatų į EP sąrašą reitingavo be Blinkevičiūtės, pirmas – Olekas

Partijos rinkimų štabo vadovas Robertas Duchnevičius BNS sakė, kad jei V. Blinkevičiūtė apsispręs dar kartą kandidatuoti į Europos Parlamentą, ji būtų įrašyta pirmuoju numeriu.

„Mano, kaip rinkimų štabo vadovo siūlymu, tarybai patvirtinus, partijos pirmininkas nėra reitinguojamas. Ta praktika ir anksčiau egzistavo, ir kitos partijos taip daro“, – teigė štabo vadovas.

Anot jo, socialdemokratų lyderė svarsto kandidatuoti į EP, kur ji dirba nuo 2009 metų.

„Neslėpsime, kad projektavimas su pirmininke tikrai yra, bet dar galutinio atsakymo neturime“, – sakė R. Duchnevičius.

Jo teigimu, pagal LSDP statutą vidinio reitingavimo rezultatai dar bus peržiūrimi pagal lyčių lygybės, jaunimo kvotas ir pan. Be to, politikai dar gali atsiimti savo kandidatūrą.

„Šiuo atveju yra tik pirminis reitinguotas sąrašas, kiek realiai gavo balsų mūsų kandidatai iš abėcėlinio sąrašo, o toliau bus korekcijos. Matome, kad yra daug vyrų, tarp jų bus įterptos kandidatės moterys, dėl to sąrašas keisis. (...) Be to, dešimtuke yra jaunimo kvota, jame būtinai turi būti kandidatas iki 35 metų“, – aiškino LSDP rinkimų štabo vadovas.

Pasibaigus sąrašo reitingavimui, paaiškėjo, kad J. Olekas surinko per 4 tūkst. reitingo balsų, antra likusi parlamentarė Orinta Leiputė gavo beveik 2,9 tūkst. balsų.

Toliau eina buvęs eurokomisaras Vytenis Povilas Andriukaitis (2,6 tūkst.), Seimo narė Rasa Budbergytė (2,2 tūkst.), buvęs partijos pirmininkas Gintautas Paluckas (2 tūkst.).

Į pirminį dešimtuką patenka ir Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas, Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis, parlamentaras Julius Sabatauskas, Vilniaus rajono meras R. Duchnevičius ir Birštono merė Nijolė Dirginčienė.

Galutinis LSDP kandidatų į EP sąrašą ir partijos sprendimas dėl kandidato į prezidentus bus priimtas vasario 3 dieną per partijos konferenciją.

Prezidento rinkimai Lietuvoje vyks gegužės 12 dieną, Europos Parlamento – birželio 9, Seimo rinkimai – spalio 13 dieną.