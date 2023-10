Socialdemokratai apie vaikų svaiginimąsi narkotikais: prie to prisidėjo ir Vyriausybės apsileidimas

Socialdemokratai primena, kad valdantieji įsipareigojo išplėsti būrelius lankančių vaikų dalį iki 85 proc.

Socialdemokratų Seimo frakcijos seniūnė Orinta Leiputė atkreipia dėmesį į 34 neformalaus ugdymo įstaigų raginimą rasti lėšų būreliams skirto krepšelio didinimui.

„Vyriausybė nevykdo savo programinių įsipareigojimų. Neturėdami sąlygų užsiimti turininga veikla, jauni žmonės įkliūna į narkotikų spąstus. Bet tokių šalių kaip Islandija, Norvegija, Airija, Australija pavyzdys rodo, kad veiksmingiausias būdas ištraukti jaunus žmones iš narkotikų spąstų – didinti neformalaus ugdymo prieinamumą.

Net kas antras jaunuolis Lietuvoje prisipažįsta vartojęs narkotikus, tačiau valdžia vis skundžiasi, kad pinigų didinti būrelių finansavimui biudžete nėra. Vis daugiau vaikų svaiginasi, o valdžia ciniškai atsikalbinėja, kad neranda pinigų prevencijos priemonėms. Argi tai ne prioritetas?“, – klausia O. Leiputė.

Budbergytė: du trečdaliai vaikų nesulaukia valstybės paramos neformaliajam ugdymui

Pasak socialdemokratų Seimo frakcijos seniūnės pavaduotojos Rasos Budbergytės, norint išgelbėti vaikus nuo „gatvės gyvenimo“, neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelis turi augti bent tris kartus.

„Būrelius lanko tik 62 proc. mokinių. Tuo tarpu savo programoje Vyriausybė išsikėlė 85 proc. tikslą. Kaip jie planuoja pasiekti tokį lygį, jeigu „neranda“ pinigų biudžete? Neformalaus ugdymo atstovų vertinimu, norint pasiekti proveržį, reikia triskart didesnio NVŠ krepšelio.

Dabartinis krepšelis – 15–20 eurų vienam vaikui. Taigi paramos nesulaukia net du trečdaliai Lietuvos vaikų. Ją reikia didinti bent iki 45–60 eurų. Jeigu valdantieji nori išgelbėti vaikus nuo „gyvenimo gatvėje“, tokia eilutė privalo atsirasti biudžete“, – ragina R. Budbergytė.

Parlamentarės nuomone, neformaliam ugdymui numatytos 1,5 valandos – apgailėtinai mažai.

„Pagal dabartinį NVŠ modelį vaikai gauna tik 1,5 valandos lavinančių veiklų per savaitę. Ar tai išvis galima vadinti lavinimu? Ar verta stebėtis, kad vaikai leidžia laiką „gatvėje“? Jeigu tėvai dirba ir negali leisti laiko su savo atžalomis, valstybė turėtų suteikti vaikams galimybių kasdien užsiimti turiningomis, lavinančiomis veiklomis. 1,5 valandos veiklų per savaitę tiesiog per mažai“, – įsitikinusi R. Budbergytė.

Apie būrelių svarbą prabilus ir „Laisvės“ partijos atstovams, O. Leiputė tai vadina politiniu teatru.

„Kadencijai artėjant prie pabaigos, „laisviečiai“ susidomėjo būreliais... O kur jie buvo visą kadenciją? Juk narkotikų problema visada buvo skausmingai akivaizdi“, – stebisi O. Leiputė.