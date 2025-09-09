Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Skubus pagalbos prašymas: Šilutės rajone dingo nepilnametė

2025-09-09 10:07 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-09 10:07

Šilutės rajono policijos komisariato pareigūnai ieško dingusios Vismantės Katiliūtės, gim. 2008 m., praneša policija.

Šilutės rajone dingo nepilnametė: (nuotr. Policijos)

Šilutės rajono policijos komisariato pareigūnai ieško dingusios Vismantės Katiliūtės, gim. 2008 m., praneša policija.

0

Paskutinį kartą nepilnametė matyta 2025-09-05 apie 8.00 val. Šilutės r., Pagrynių k., Mokyklos g.

Mergaitė smulkaus kūno sudėjimo, apie 160 cm ūgio, šviesių plaukų, vilkėjo juodos spalvos kelnes, juodos spalvos megztinį, avėjo šlepetes bei su savimi turėjo juodos spalvos kuprinę.

Žinančius šios nepilnametės buvimo vietą, ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, prašome nedelsiant pranešti Šilutės rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiajai tyrėjai Dainai Černiauskienei, tel. +370 700 64023 arba el. paštu [email protected]

