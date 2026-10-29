Skaudi nelaimė Klaipėdoje: staigiai stabdant autobusą, nukrito ir susižalojo keleivė

Kaip pranešė uostamiesčio policija, nelaimė įvyko apie 8.04 val. Smiltelės gatvėje.
Pirminiais duomenimis, 1967 metais gimęs autobuso vairuotojas staigiai stabdė transporto priemonę, o viena iš keleivių, gimusi 1979 metais, griuvo ir susižalojo.
Moteris dėl patirtų sužalojimų buvo perduota medikams.
Policija surinko medžiagą tyrimui dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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