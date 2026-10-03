Skanduotės, šūksniai, gausios policijos pajėgos: Vilniuje verda 3 protestai

Kviečiame stebėti protesto akcijas, vykstančias Vinco Kudirkos aikštėje, tiesioginėje transliacijoje:
Ką sako atvykę protestuotojai?
Proteste prieš rasizmą dalyvaujantys protestuotojai vangiai kalbėjosi su žurnalistais, tačiau viena protesto dalyvių Simona teigė – savaime turėti dešiniąsias pažiūras ir pergyventi dėl tautos išlikimo nėra blogai, tačiau, pasak jos, istorija rodo, kad su tuo susijusiomis baimėmis naudojasi kraštutinės jėgos.
„Labai smarkiai tomis baimėmis, labai dažnai naudojasi ultra dešinė, (…) ultra dešinė yra nesveika, tai žinome istoriškai. Pro ten (kitą mitingą – ELTA) prasiėjus jau galima matyti nacistinės simbolikos, tai svarbu išreikšti ne vien savo antirasistinę poziciją stovint čia, bet ir pasakyti – negerai, kai mes vaikštome tarp fašistų“, – kalbėjo ji.
Pasak protestuotojos, apie migracijos politiką būtina diskutuoti, tačiau negali leistis į kraštutinumus.
Kitas protestuotojas Laurynas akcentavo, kad visuomenėje dėl socialinių tinklų platinamos informacijos gali stiprėti smurtas prieš žmones, kurie atrodo ir mąsto kitaip.
„Prieš tai šiandien ir protestuoju – prieš fašizmą ir rasizmą“, – žurnalistams sakė jis.
Šio protesto dalyviai laiko plakatus su šūkiais „Vakar – Juden Raus, šiandien – Lietuva lietuviams“, „Use your white privilege to end white privilege“ (liet. panaudokite savo „baltųjų pranašumą“, kad užbaigtumėte „baltųjų pranašumą“), „Vietinė propaganda slėpė rasizmą už melo apie „daugiatautiškumą“, kapitalistinė propaganda slepia rasizmą už melo apie „nacionalinius interesus“.
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pavedė Policijos departamentui ir Viešojo saugumo tarnybai (VST) šeštadienį Vilniuje sustiprinti pajėgas ir pasirengti galimiems incidentams per skirtingų pozicijų protestus dėl imigracijos.
Vilniaus miesto savivaldybės Eltą informavo, kad su savivaldybe suderintas 13–16 val. vyksiantis susirinkimas prieš rasizmą prie pastatų Gedimino pr. 14 ir 16.
Jame žada dalyvauti iki 400 žmonių, mitingo dalyviai skelbia esantys prieš deportacijas ir migrantų persekiojimą.
Organizatoriai teigia, kad Lietuvoje nėra masinės imigracijos krizės, imigrantų skaičius stabilizavosi ir nuo 2023 m. netgi mažėjo.
Tuo metu vos už kelių dešimčių metrų, Vinco Kudirkos aikštėje, taip pat vyksta Seimo nario Vytauto Sinicos organizuojamas susirinkimas prieš masinę imigraciją. Jame žada dalyvauti iki 500 žmonių.
V. Sinica sako, kad mitingo tikslas – civilizuotai pasiųsti žinią valdžiai, kad laikas reikalauti pokyčių, Lietuvai nereikia masinės migracijos.
Politikas reikalauja, kad Lietuvoje neturi likti nusikaltimus darančių imigrantų, tam jis Seime registravo įstatymo pataisas.
Šiame proteste dalyvaujantis, iš Kauno atvykęs Algis sakė, kad „lietuviai yra keičiami svetimšaliais“, nes gimstamumas šalyje mažėja, o užsieniečių daugėja.
„Dabar yra ES politika leftistinė, kairioji, tas multikultūralizmas, etninių daugumų nacionalinėse valstybėse naikinimas, praskiedžiant jas svetimšaliais, yra jų ideologijos dalis. Šita situacija naudojasi darbdaviai, kad pigesnės darbo jėgos atsivežtų“, – Eltai sakė protestuotojas.
Šiame proteste susirinkę žmonės atsinešė plakatus „Ar verta aukoti gyvybes už nelietuvišką Lietuvą?“, „Invaziniai musulmonai – uždelsto veikimo bomba Lietuvos stabilumui“, „Saugi ir lietuviška Lietuva svarbiau nei pigi, nekvalifikuota darbo jėga verslui“.
Dirba gausios policijos pajėgos, kol kas pažeidimų nėra fiksuojama
Į aikštę atvykusios policijos pareigūnų pajėgos, taip pat telkiasi ir pasamdyti privačios saugos tarnybos darbuotojai.
Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas žurnalistams sakė, kad kol kas pažeidimų nėra fiksuojama.
Vietoje – skanduotės, šūksniai, plakatai
V. Kudirkos aikštėje girdėti skanduotės, šūksniai, groja muzika. Renginį organizuojančio Nacionalinio susivienijimo atstovai ruošė plakatus, nešėsi Lietuvos vėliavas.
Šeštadienio vidurdienį Vilniaus centre vyksta du mitingai, kurių dalyviai išsako skirtingas nuomones apie imigraciją.
Protestuojantys prieš migraciją rankose laiko plakatus su užrašais „Antilietuve Inga Ruginiene, nereikia mums nei islamistų, nei filipiniečių“, „Reikalaujame nutraukti lietuvių apkeitimą svetimšaliais“ ir kitais užrašais.
Du iš jų vyksta tuo pat metu ir beveik toje pat vietoje. Nepaisant, jog kritikai nuogąstauja dėl priešingas nuomones turinčių jėgų susidūrimo, policija teigia esanti pasiruošusi incidentams ir viešosios tvarkos užtikrinimui.
Protestuojančios jėgos Gedimino prospekte atitvertos specialiais atitvarais.
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Vilniuje rengiami 3 protestai dėl migracijos politikos
Šeštadienio vidurdienį Vilniaus centre vyksta du mitingai, kurių dalyviai išsako skirtingas nuomones apie imigraciją.
Du iš jų vyksta tuo pat metu ir beveik toje pat vietoje. Nepaisant, jog kritikai nuogąstauja dėl priešingas nuomones turinčių jėgų susidūrimo, policija teigia esanti pasiruošusi incidentams ir viešosios tvarkos užtikrinimui.
Protestuojančios jėgos Gedimino prospekte atitvertos specialiais atitvarais.
Lukiškių aikštėje vyksta „Sienos grupės“ akcija „Atsibusk nuo neapykantos“, tuo metu Vinco Kudirkos aikštėje vyksta mitingas prieš masinę imigraciją, kurį organizuoja Nacionalinis susivienijimas, o kitoje gatvės pusėje protestuoja šiam mitingui nepritariantys aktyvistai.
Pilietinių akcijų proveržį sukėlė Nacionalinio susivienijimo pranešimas apie Vilniuje planuojamą mitingą prieš masinę imigraciją.
„Dėl imigracijos ir jos pasekmių kalti ją leidę politikai. Jų ir turime reikalauti pokyčių“, – teigiama partijos kvietime į protesto akciją.
Jame skelbiama, kad bus reikalaujama griežtinti nusikaltusių užsieniečių deportaciją, uždaryti migrantų įdarbinimo centrus užsienio šalyse, tai yra vadinamuosius išorės paslaugų centrus, mažinti bendrą leidžiamą migrantų kvotą.
„Lietuvai nereikia masinės imigracijos. Lietuva nesusitaikys su pokyčiais, kaip mums liepia daryti galvos televizijoje. Užsieniečių skaičius šalyje gali ir turi mažėti taikiais ir civilizuotais būdais“, – teigiama partijos pranešime.
Reaguodami į Nacionalinio susivienijimo iniciatyvą, visuomeniniai aktyvistai nutarė toje pačioje vietoje, prie Vinco Kudirkos aikštės Vilniuje, tuo pačiu metu surengti demonstraciją prieš rasizmą.
Anot jų pranešimo, demonstracija siekiama viešai išreikšti nepritarimą migrantų ir kitų mažumų persekiojimui, rasistinei retorikai.
Pasak demonstracijos organizatorių, viešojoje erdvėje vis dažniau migrantai vaizduojami kaip grėsmė visuomenei – siejami su nusikalstamumu, darbo vietų ar atlyginimų pasisavinimu, grėsme nacionaliniam saugumui.
„Tokie teiginiai, kai jais siekiama visą žmonių grupę paversti grėsme, prisideda prie neapykantos migrantams kurstymo“, – rašoma jų pranešime.
Jame pabrėžiama, jog Lietuvos migracijos statistika nerodo, kad šiuo metu vyktų nekontroliuojamos migracijos krizė – Lietuvoje gyvenančių imigrantų procentinė dalis didėjo lėtai, ji smarkiau pakilo tik prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje.
Tuo metu migrantų teises ginanti viešoji įstaiga „Sienos grupė“ pakalbėti apie migraciją kvietė į Lukiškių aikštę.
Akcijos metu savanoriai vaišins praeivius kava ir kvies prisiminti migracijos patirtis savo šeimose. Čia pat veiks migracijos maršrutų stendas, kuriame kiekvienas galės pažymėti, iš kur ir kur keliavo jo tėvai, seneliai, kiti artimieji ar jis pats, ieškodami darbo, saugumo, meilės, mokslo ar naujo gyvenimo.
„Migracija nėra vien politinių debatų tema ar statistikos eilutė. Ji slypi daugelio mūsų šeimų istorijose: išvykimuose ir sugrįžimuose, prarastuose namuose, naujai atrastose vietose ir ryšiuose, nusidriekusiuose per valstybių sienas. Kviesime trumpam sustoti, išgerti kavos ir pasidalyti savo šeimos maršrutu“, – sakė „Sienos grupės“ direktorė Emilija Švobaitė.
BNS rašė, kad su migracija susijusių protestų vietose šeštadienį dirbs daugiau nei 200 policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų.
Pasak Vidaus reikalų ministerijos, renginių metu pareigūnai užtikrins, kad skirtingų protestų dalyviai būtų atskirti, stebės situaciją ir imsis priemonių galimoms provokacijoms užkardyti, taip pat nedelsdami reaguos į galimus smurto atvejus ir viešosios tvarkos pažeidimus.
Migracijos departamento duomenimis, rugsėjį leidimus gyventi Lietuvoje turėjo 226 tūkst. 999 užsieniečiai, daugiausiai – Ukrainos (80,3 tūkst.), Baltarusijos (47,8 tūkst.), Rusijos (13,2 tūkst.), Uzbekistano (12,6 tūkst.), Indijos (9,4 tūkst.) piliečiai.