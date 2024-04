„Skaidrinam“ Vilniaus rajone: tarybos nariai degalus pylėsi po kelis kartus per dieną, akiratyje – ir meras Duchnevič

Ketvirtadienį paviešintame tyrime – dėmesys ir dabartiniam rajono merui, socialdemokratui Robertui Duchnevičiui. Skelbiama, kad praėjusioje kadencijoje R. Duchnevič taip pat gavo maksimalią išmokų sumą, o už degalus dažniausiai mokėjo grynaisiais. Visgi, kaip pažymi „Skaidrinam“ iniciatoriai, savivaldybėje galiojo kitokia tvarka.

„Reglamentas nurodo, kad išlaidas pateisinantys dokumentai turi būti išrašyti tarybos nario vardu. Šios reglamento normos mūsų interpretacija – visi tarybos narių finansų skyriui pateikti čekiai beigi sąskaitos turi būti vardiniai. Tačiau taip nebuvo. Politikai pirko kurą ir tiesiog nešė čekius. Be jokių įvestų pirkėjo duomenų“, – naujausioje ataskaitoje apie Vilniaus rajoną rašo iniciatyvos autorius Andrius Tapinas.

Pasak jo, ne vardinius degalinių išlaidų čekius savivaldybės buhalterijai nešė ir kitas tarybos narys, „darbietis“ Tadeuš Orševski. Nurodoma, kad keli jo pateikti degalinių čekiai buvo išrašyti su savivaldybe nesusijusioms įmonėms – UAB „Asorta“ ir UAB „Moto Marine“.

„Siekdama sumažinti manipuliavimą kuro pirkimo čekiais savivaldybė įvedė tvarką, kuri turėjo užtikrinti tam tikrą tarpinę kontrolę: tarybos narių išlaidų ataskaitas pirmiausiai turėjo patvirtinti tarybos komitetų vadovai. Bet kad tie patys komitetų vadovai turi nemažų bėdų su savo čekiais“, – rašoma „Skaidrinam“ ataskaitoje.

Daugiausia dėmesio – LLRA-KŠS nariams

Pranešama, kad daugumoje buvusios Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) nariai praėjusią kadenciją savivaldybės buhalterijai teikė skirtingų kuro rūšių čekius, taip pat „atsiskaitė“ dešimtimis skirtingų banko kortelių.

Skelbiama, kad daugumai priklausęs Kaimo, vietos ūkio ir teritorijų planavimo komiteto pirmininkas Stanislav Adamaitis per kadenciją įsisavino maksimalią, 9500 eurų sumą, kurią buhalterijai pateisino tik skirtingo kuro pirkimo čekiais. Pranešama, kad S. Adamaičio išlaidų ataskaitoje pateiktos iš viso mažiausiai 32 banko mokėjimo korteles.

Tuo metu S. Adamaičio bendrapartietė, Sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Ana Miliuškevič per kadenciją gavo 9405 eurų kompensacijų už tarybos narės veiklai patirtas išlaidas. Pažymima, kad iš viso ji yra pateikusi mažiausiai 33 skirtingomis mokėjimo kortelėmis apmokėtus degalinių čekius. Skelbiama, kad tarp kai kurių politikės pateiktų mokėjimo už kurą čekių – tik kelių minučių skirtumas.

Maksimalią išmoką per kadenciją gavo ir savivaldybės Švietimo, kultūros ir jaunimo reikalų komiteto vadovė, lenkų rinkimų akcijos narė Tatjana Markova. Skelbiama, kad politikė pateikė čekius tiek už dyzeliną, tiek už benziną. Iš viso T. Markova pirkdama kurą per kadenciją atsiskaitė mažiausiai 17 skirtingų mokėjimo kortelių.

Kiek mažesnę nei maksimali suma per kadenciją įsisavino dar vienas LLRA atstovas Anton Feliks Stankevič, ėjęs tarybos teisėtvarkos ir savivaldos plėtros komiteto pirmininko pareigas. Iš viso jam buvo išmokėta 9300 eurų kompensacijų. Jo ataskaitose – mažiausiai 28 skirtingos mokėjimo kortelės. Be to, kelis kartus kurą „pirko“ porą kartų per dieną.

Taip pat į „Skaidrinam“ akiratį pateko ir dabartinis Tarybos Kaimo, vietinio ūkio ir teritorijos planavimo komiteto pirmininkas, LLRA atstovas Tadeusz Andrzejewski. Jis Vilniaus rajono degalinėse paliko iš viso 18 skirtingų mokėjimo kortelių numerius, kai kurie politiko čekiai atspausdinti vidurnaktį, kelis kartus tą pačią naktį, taip pat tarp kai kurių mokėjimų – vos trijų minučių skirtumai.

Kita LLRA narė taryboje Miroslava Klim per kadenciją pateikė bent 11 skirtingų mokėjimo kortelių apmokėtus išlaidas patvirtinančius dokumentus. Bendrapartietė Edyta Klimaszewska kurą kartais pildavosi po du ar tris kartus per dieną, jos pateiktose išlaidų ataskaitose – bent 30 skirtingų mokėjimo kortelių.

Tuo metu buvusi LLRA atstovė Vilniaus rajone Elvyra Lepilova per kadenciją taip pat įsisavino beveik maksimalią išlaidų sumą – 9490,17 euro. Jos ataskaitose – 21 skirtinga mokėjimo kortelė, taip pat fiksuota 10 tą pačią dieną atliktų mokėjimų už kurą – pastaruoju atveju visi čekiai išduoti per vieną valandą.

Liberalas A. Želnys į savivaldybės biudžetą grąžino daugiau nei 9600 eurų

Liberalų sąjūdžio atstovas ir Kontrolės komiteto vadovas Vilniaus rajono taryboje Artūras Želnys iš viso per kadenciją gavo 9481,71 euro, mokėjo 43 skirtingomis banko kortelėmis. „Skaidrinam“ iniciatyvai pradėjus domėtis politiko išlaidomis, jis pranešė, kad apgailestauja nuvylęs rinkėjus ir grąžino į savivaldybės sąskaitą daugiau kaip 9600 eurų.

Taip pat 2019–2023 m. kadencijoje dirbęs liberalas Gintaras Karosas savo ataskaitose savivaldybei yra pateikęs 45 skirtingomis kortelėmis apmokėtus kuro čekius.

Kelis kartus per dieną už kurą mokėjo ir socialdemokratė Janina Šokaitienė. Jos pateiktuose dokumentuose matyti 23 skirtingos mokėjimo kortelės, mokėta už skirtingą kurą, kai kuriais atvejais per mažiau nei pusvalandį atsiskaityta bent 3 skirtingomis kortelėmis.

Pati politikė teigė, kad praėjusios kadencijos laikotarpiu buvo patyrusi rimtų sveikatos problemų, todėl naudojosi kitų asmenų pagalba, pavežėjimu ir jautė pareigą apmokėti tų asmenų išlaidas.

Taryboje dirbęs konservatorius Vaidas Augūnas dokumentuose pateikė 13 skirtingų mokėjimo kortelių žymas, į ataskaitą buvo įtrauktas ir juridinio asmens čekis.

Pats politikas teigė, kad įmonės čekis į ataskaitą pakliuvo per klaidą ir yra pasiruošęs grąžinti reikiamą sumą.

ELTA primena, kad praėjusių metų pavasarį visuomenininkui A. Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo eilė savivaldybių.