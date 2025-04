Siūloma leisti paprasčiau atgauti įmokas už nenaudojamas pagalbos priemones

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) siūlo dėl to leisti kreiptis žmogui ne tik tuomet, kai šios priemonės skirtos jam pačiam, bet ir kai jos skirtos šeimos nariams, kitiems artimiesiems.

Tai reiškia, kad jiems nebereikės kreiptis į notarus, kad gautų įgaliojimą arba paveldėjimo dokumentus ir tik tada teikti centrui prašymą dėl įmokos susigrąžinimo.

„Artimajam nebereikės kreiptis į notarą gauti paveldėjimą susigrąžinti tą įmoką. Bus paprastesnis procesas“, – BNS sakė ministerijos Tikslinės pagalbos grupės vyresnioji patarėja Jurgita Čiuladaitė-Pritulskienė.

Supaprastinta tvarka būtų galima kreiptis grąžinant reguliuojamą lovą iki 12 mėnesių nuo jos gavimo, taip pat elektrinį vežimėlį, varytuvą ar baterijas nesibaigus jų naudojimo terminui.

Anksčiau laiko grąžinus naują lovą, būtų atgaunama 40 eurų, už nenaują – 20 eurų. Taip pat būtų galima atgauti 10 proc. elektrinio vežimėlio, 20 proc. elektrinio varytuvo bei 10 proc. baterijų likutinės vertės, kuri nustatoma šių daiktų grąžinimo centrui dieną.

Dabar centras pinigus grąžina žmogui, kuriam išduota pagalbos priemonė, arba jo atstovui, turinčiam notaro įgaliojimą, arba turto paveldėtojui.

SADM duomenimis, 95 proc. atvejų dėl įmokų grąžinimo kreipiasi žmogaus artimieji po jo mirties.

„Tačiau, kad jie galėtų susigrąžinti įmokos dalį, jie pirmiausia turi kreiptis į notarą ir sutvarkyti paveldėjimo dokumentus, o tai užtrunka. Be to, tvarkytis notaro paveldėjimą kainuoja daugiau nei grąžinama įmoka“, – nurodė ministerija, pabrėždama, kad dėl to paveldėtojai nėra linkę grąžinti gautų priemonių.

Techninės pagalbos priemonių centro duomenimis, pernai buvo grąžinta 770, užpernai – 946 įmokos, o žmonėms pervesta atitinkamai 19,1 tūkst. ir 18,6 tūkst. eurų.

2024 metais vidutinė grąžinama suma siekė 24,83 euro, 2023-aisiais – 19,73 euro.