Siūlo dar labiau griežtinti ribojimus: reguliariai grįžtantiems į Rusiją ir Baltarusiją būtų naikinami leidimai gyventi Lietuvoje

„Matyt, reikia taikyti formulę, pagal kurią nuolatinis reguliarus grįžinėjimas būtų sąlyga, prielaida stabdyti leidimą“, – Eltai sakė L. Kasčiūnas.

„Sveikinu Nacionalinės saugumo komisijos rekomendaciją Vyriausybei papildomai uždaryti du pasienio punktus. Tai turėtų sumažinti Baltarusijos piliečių judėjimą per Lietuvos Respublikos teritoriją. Bet lygiai taip pat atkreipiu dėmesį į tuos 63 tūkst. laikiną leidimą turinčių gyventi asmenų, nes šis skaičius nuolat auga“, – akcentavo politikas.

NSGK pirmininkas tikina Seimui siūlysiantis panaikinti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams išduotą leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, jeigu jie daugiau kaip kartą per mėnesį paskutinius 12 mėnesių grįžta į Rusiją ir Baltarusiją.

Politikas taip pat tikina įregistruosiantis siūlymą panaikinti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvoje, galimybę kandidatuoti ir balsuoti savivaldos rinkimuose.

Nori pratęsti sankcijas

ELTA primena, kad Seimas pirmadienį po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma dar vieneriems metams pratęsti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams taikomas nacionalines sankcijas bei sugriežtinti į šalį atvykstančių baltarusių patikrą.

Po pateikimo Ribojamųjų priemonių įstatymo pataisoms pritarta bendru sutarimu.

Kaip ir ankstesniu Seimo sprendimu, įstatymo pataisose išlieka numatyti ribojimai dėl vizų išdavimo rusams ir baltarusiams. Numatomos išimtys tiems asmenims, kurie yra Lietuvos ar kitų Europos Sąjungos (ES) šalių piliečių šeimos nariai, tarptautinius vežimus vykdančių ekipažų įgulų nariai. Taip pat ribojimai negaliotų asmenims, kurie atvyksta į Lietuvą dėl humanitarinių priežasčių.

Seimui priėmus įstatymo pataisas, ribojamųjų priemonių taikymas būtų pratęstas nuo šių metų gegužės 3 d. iki 2025 m. gegužės 2 d.

Pernai pavasarį Seimas įtvirtino nacionalines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą įstatymo projektu metams sugriežtinta leidimų nuolat ar laikinai gyventi šalyje suteikimo, vizų išdavimo, elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarka. Be to, uždraustas Rusijos piliečių judėjimas per Europos Sąjungos (ES) išorės sieną. Taip pat apribota Rusijos piliečių teisė įsigyti nekilnojamojo turto Lietuvoje.

Visgi, prezidentas vetavo šį įstatymą. Šalies vadovas nurodė, kad parlamentui reiktų laikytis vieningos pozicijos ir suvienodinti taikomus ribojimus tiek rusams, tiek baltarusiams. Visgi, tuo metu Seimas G. Nausėdos veto atmetė.