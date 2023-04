Širinskienės ir Šimonytės kova tęsiasi: premjerę kaltina mobingu

Pirmadienį A. Širinskienė kreipėsi į Seimo etikos sargus su pasiaiškinimu, kodėl Seime apsilankiusį visuomenininką, komiką Olegą Šurajevą pavadino I. Šimonytės patarėju. Parlamentarė prašydama nutraukti tyrimą dėl jos pasisakymo, teigdama, kad ministrės pirmininkės skundas dėl jos vienos yra mobingas ir persekiojimas „pasitelkiant administracinius resursus“.

Kovo 13 d. O. Šurajevas apsilankė Seime, kur savo elgesiu sukėlė dalies Seimo narių pasipiktinimą. Po šio komiko vizito A. Širinskienė savo įraše socialiniame tinkle „Facebook“ jį pavadino premjerės patarėju.

„Premjerės patarėjas šiandien įsijautė į savo pareigas ir ėmėsi daryti tvarką Seime: rėkavo iš antro aukšto balkono ir buvo pirmininkaujančio Razmos iš ten išprašytas (Razma pakvietė apsaugą), trukdė Seimo narių slaptam balsavimui, tad galiausiai buvo išmestas ir iš Seimo“, – socialiniame tinkle rašė A. Širinskienė.

I.Šimonytė atkirto, kad joks patarėjas nebuvo plenarinių posėdžių salės balkone, ir paprašė Seimo etikos sargų išnagrinėti A. Širinskienės pasisakymą bei įpareigoti Seimo narę viešai atsiprašyti.

„„Ponia A.Širinskienė savo Facebook paskyros įraše 2023 m. kovo 13 d. teigė, jog posėdžio metu įraše neįvardytas premjerės patarėjas neva „rėkavo iš antro aukšto balkono ir buvo pirmininkaujančio Razmos iš ten išprašytas“.

Kadangi Seimo rytinio plenarinio posėdžio metu buvau salėje, ne tik kad nemačiau jokio rėkaujančio plenarinių posėdžių salės balkone savo patarėjo, bet ir tvirtinu, kad joks mano patarėjas nebuvo balkone apskritai. Atitinkamai, joks mano patarėjas nebuvo iš balkono išprašytas.

Kadangi Seimo nario etikos principai neleidžia Seimo nariui, net jeigu tai yra p. A. Širinskienė, atvirai meluoti ir šmeižti žmonių, maloniai prašau Etikos ir procedūrų komisiją šį incidentą apsvarstyti ir įpareigoti ponią A.Širinskienę viešai atsiprašyti mano patarėjų“, – teigiama premjerės skunde.

Pirmadienį A. Širinskienė Seimo etikos sargų paprašė tyrimą nutraukti, paaiškindama, kodėl O. Šurajevą pavadino premejerės patarėju.

„Atsakant į Gerbiamos Premjerės skundą, pažymėtina, kad žodis „patarėjas“ Lietuvių kalbos žodyne turi keletą reikšmių, kurių nei viena nėra siejama su neigiama ar įžeidžia konotacija. Patarėju vadinamas:

1) kas pataria, pamoko;

2) tam tikro rango pareigūnas su patariamuoju balsu.

Be to, minėtasis žodis gali būti naudojamas asmeniui kalbant su humoru. Tas pats lietuvių kalbos žodynas humorą apibrėžia kaip „švelnų, neįžeidžiantį ko nors pajuokimą; pavaizdavimą to, kas juokinga“.

Pati Gerbiama Premjerė nevengia skambių pasakymų, kad iš Olego Šurajevo yra galima gauti patarimų. Antai, šių metų kovo 14 d., O. Šurajevui būnant Lietuvos Respublikos Seime, Premjerė Ingrida Šimonytė draugiškai spaudė O. Šurajevui ranką bei juokavo, kad esą „be tavo patarimų niekas nevyksta“. O. Šurajevas tą, beje, džiugiai patvirtino pratęsdamas „Be mano patarimų valstybėje jau niekas nevyksta“.

Todėl tai, kad Gerbiama Premjerė į etikos ir procedūrų komisiją kreipėsi tik dėl mano vienos pasisakymo, vertinu ne kaip jos nuoširdų norą ginti neva pažeistas jos teises (tokiu atveju būtų kreipusis dėl visų bent jau Seimo narių pasisakymų), bet kaip mobingą mano atžvilgiu ir būtent manęs, kaip aktyvios opozicijos narės ir šios Vyriausybės kritikės, persekiojimą pasitelkiant administracinius resursus“, – feisbuke rašė A. Širinskienė.

Politikė įsitikinusi, kad I. Šimonytė pažeidžia jos, „kaip opozicijos atstovės, teisę reikšti savo nuomonę, <...> bet ir pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnį, kuris nurodo, kad „Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą <...> Draudžiama persekioti už kritiką.“