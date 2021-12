Širinskienė ir Veryga žeria kritiką Šimonytės sprendimui dėl ministrų: „Kažkokia abrakadabra“

Progos pakomentuoti susiklosčiusias politines intrigas socialinėje paskyroje nepraleido ir buvusi valstiečių narė Agnė Širinskienė.

Reaguodama į konservatorės Rasos Juknevičienės palinkėjimą, kad visiems, įskaitant ir politinius bendražygius, reikia išsimiegoti, A. Širinskienė išreiškė pastebėjimą, kad kilęs didelis triukšmas politinėje arenoje galiausiai parodė tai, kad du ministrai – Gabrielius Landsbergis ir Marius Skuodis – nepelnytai išsaugojo postus, o visą kaltę prisiėmė „Lietuvos geležinkelių“ vadovas Mantas Bartuška.

Pasak politikės, jau aišku, koks likimas laukia ir konservatoriaus Žygimanto Pavilionio.

„Vis tik Juknevičienė vakar numatė ateitį kaip koks graikų orakulas.

VISIEMS reikia išsimiegot.

Iš didelio Šimonytės triukšmo gavosi mažai lietaus, o ir tas link vidurnakčio. Žygis po savo žygių dabar ilgai svarstys, ar jam trauktis, nes frakcija gi liepė pasvarstyt. Tai žinant jo svarstymus, jau aišku, kad susvarstys likt ir vadovaut komitetui. Du ministrai išnešė sveiką kailį. M. Bartuška paaukotas kaip tas avinėlis.

Ir čia ne šiaip kotletukai, apie ką pusę metų buvo kalbos. Čia jau visi kotletai milijonų ir sąstatų su trąšomis pavidalu.

Ir paskui mes norim, kad mus kažkas gerbtų, kai mes patys savęs negerbiam“, – rašė A. Širinskienė.

Replikų apie susiklosčiusią situaciją nepraleido išsakyti ir valstietis Aurelijus Veryga, kuris teigė, kad visų diskusijų apsuptyje už kilusį skandalą galiausiai niekas neprisiėmė tikrosios atsakomybės.

„Tai kaip čia taip išėjo? Tie, kas „nusidainavo“, gavo po antrą šansą pabandyti „sudainuoti dar kartą“. O štai tas, kas pasakė, kad „dainavimas nenusisekė“ (Žygimantas), turėjo nešdintis iš pozicijos, kartu su LG vadovu, nors buvo paaiškinta, kad JAV sankcijos lyg ir neturėjo mums būti taikomos...

Kažkokia abrakadabra...

O politinės atsakomybės neprisiėmė niekas. Taip, niekas. Pavilionį išmetė ir atleido ne politiką. O už ką jį atleido, jei viskas gerai?“ – klausė A. Veryga.

Valstietis Arvydas Nekrošius antrina, kad premjerės išreikšti pasisakymai apie Vyriausybės pasitraukimą tebuvo „makaronų kabinimas“.

„Sparnuota frazė tinka konservatoriams – ką norim, tą darom!

Premjerė Ingrida Šimonytė paskelbė, kad neatleis nė vieno ministro!

Skambios premjerės frazės apie Vyriausybės skaidrumą ir galimą ministrų asmeninę atsakomybę buvo tik makaronų kabinimas.

Grįžta laikai, kai valstybinėse įmonėse būdavo aptarnaujami politiniai užsakymai. Kam tada buvo kuriamos nepriklausomos valdybos ir stebėtojų tarybos, jei galima taip paprastai, politikams panorėjus (gal labiau tiktų - prisidirbus), nušluoti Lietuvos geležinkelių vadovą?

O gal ruošiama dirva privatizacijai?“ – klausė A. Nekrošius.

Vyriausybė tęs darbą

Užsienio reikalų ir susisiekimo ministrai Gabrielius Landsbergis bei Marius Skuodis turi toliau eiti pareigas, Vyriausybė tęs darbą ta pačia sudėtimi, nepaisant problemų stabdant „Belaruskalij“ trąšų tranzitą per Lietuvą, sako premjerė Ingrida Šimonytė.

Ji antradienį pranešė netenkinanti ministrų atsistatydinimų pareiškimų.

„Atsižvelgiant į paaštrėjusią geopolitinę situaciją, o taipogi į tebesitęsiančius iššūkius dėl COVID-19 ir migracijos, būtų neatsakinga rizikuoti neapibrėžtumu, kurį sukeltų net bandymas formuoti naują daugumą ar reikšmingai keisti Vyriausybės sudėtį“, – Vyriausybės išplatintame pareiškime teigė I. Šimonytė.

„Todėl Vyriausybė, laikydama, kad turi koaliciją sudarančių partijų frakcijų pasitikėjimą, tęs savo darbą ta pačia sudėtimi, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje“, – pridūrė ji.

G. Landsbergis ir M. Skuodis praėjusią savaitę pranešė esantys pasirengę atsistatydinti dėl tebesitęsiančio „Belaruskalij“ trąšų tranzito per Lietuvą, nepaisant gruodžio 8 dieną įsigaliojusių JAV sankcijų šiai įmonei.

Svarstydama, kaip pasielgti, I. Šimonytė neatmetė ir visos Vyriausybės pasitraukimo galimybės.

„Labai rimtai ir nuoširdžiai apsvarsčiau ir savo asmeninės atsakomybės klausimą. Ją puikiai suprantu. Tačiau šiuo metu Seime nėra matoma jokia reali alternatyvi dauguma, kuri galėtų imtis lyderystės ir iniciatyvos bei pasiūlyti Lietuvai savo programą“, – teigė ministrė pirmininkė.

Ji taip pat tvirtino vertinanti G. Landsbergio ir M. Skuodžio pasirengimą prisiimti atsakomybę, bet negalinti su tuo sutikti.

„Ne tik dėl to, kad, kaip paaiškėjo, ministerijoms teko veikti nepilnos informacijos sąlygomis, bet ir dėl to, kad mažiausias rizikas valstybei keliantį kelią iki krovinių atsisakymo dar reikia nužymėti, o atsistatydinimai to nepadės padaryti. Todėl ministrų atsistatydinimo prašymų prezidentui neteiksiu ir šįvakar įtikinau ministrus prašymus atsiimti“, – kalbėjo premjerė.

I. Šimonytė sakė besitikinti, kad vėliausiai iki sausio pabaigos bus pateikti visi „nacionaliniai susidariusios situacijos sprendiniai, užtikrinantys valstybės nacionalinio saugumo interesus bei minimizuojantys finansines rizikas“, susijusias su „Belaruskalij“ tranzito nutraukimu.

„Kartu ES lygiu būtų teikiami siūlymai ir siekiama tolesnių sektorinių sankcijų Baltarusijos režimui išplėtimo bei maksimalaus sinchronizavimo su JAV sankcijomis“, – tvirtino ministrė pirmininkė.

Vis dėlto ji teigė pripažįstanti ir apgailestaujanti dėl reputacinio nuostolio, nepavykus suvaldyti lūkesčių dėl tranzito nutraukimo anksčiau.

Praėjusį trečiadienį įsigaliojus JAV sankcijoms „Belaruskalij“, jų tranzitas per Lietuvą nesustojo, „Belaruskalij“ dar lapkritį atlikus avansinius mokėjimus geležinkeliams.

Lietuvos Vyriausybė jau įsigaliojus sankcijoms paskelbė siekianti nutraukti „Lietuvos geležinkelių“ sutartį su „Belaruskalij“, nors teigia, kad JAV sankcijos trąšų tranzitui Lietuvoje tiesiogiai nėra taikomos.

Antradienio vakarą „Lietuvos geležinkelių“ valdyba su valstybės valdomos įmonių grupės vadovu M. Bartuška sutarė, kad šis atsistatydins po pereinamojo laikotarpio, taip siekiant sumažinti reputacines rizikas.