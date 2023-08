Sinoptikė įspėja – Lietuvos link atkeliauja ciklonas, štai ką atneš

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Elvyra Latvenaite praneša, kad jau nuo trečiadienio virš Šiaurės Europos ir Baltijos bandys įsitvirtinti žemesnio atmosferos slėgio sistema, o piečiau, beveik virš visos Europos stiprėja anticiklonas.

Lietuva atsidurs tų dviejų, tai stiprėjančių, tai silpnėjančių sistemų sandūroje: „Tad lietaus bus nedaug, ir perkūnas tik silpnai padudens“.

Kaip praneša sinoptikė, pagal dabartinius duomenis savaitgalyje ir kitos savaitės pradžioje turėtų ciklonai vėl link mūsų keliauti, savaitgaliui ir kitos savaitės pradžiai atneš daugiau lietaus. Kaitra pagaliau traukiasi, vėsesnio oro srautai iš šiaurės prasibraus, bet bus maloniai, lietuviškai šilta. Tik giedresnės naktys vėsesnės bus, rūkai jau dažniau nusidrieks.

Po itin karšto rugpjūčio vidurio – orų pokyčiai. Lietuvos link keliauja anticiklonas – sinoptikai siunčia įspėjimą. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Elvyra Latvenaite praneša, kad jau nuo trečiadienio virš Šiaurės Europos ir Baltijos bandys įsitvirtinti žemesnio atmosferos slėgio sistema, o piečiau, beveik virš visos Europos stiprėja anticiklonas. Lietuva atsidurs tų dviejų, tai stiprėjančių, tai silpnėjančių sistemų sandūroje: „Tad lietaus bus nedaug, ir perkūnas tik silpnai padudens“. Kaip praneša sinoptikė, pagal dabartinius duomenis savaitgalyje ir kitos savaitės pradžioje turėtų ciklonai vėl link mūsų keliauti, savaitgaliui ir kitos savaitės pradžiai atneš daugiau lietaus. Kaitra pagaliau traukiasi, vėsesnio oro srautai iš šiaurės prasibraus, bet bus maloniai, lietuviškai šilta. Tik giedresnės naktys vėsesnės bus, rūkai jau dažniau nusidrieks. E. Latvėnaitė pateikia išsamią savaitės orų prognozę: Antradienį, rugpjūčio 22-osios naktį palis šiaurės rytiniam, rytiniam pakraštuke, dieną irgi palis, gausiaurytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose. Vėjas vakarų 7-12 m/s, pajūryje dieną gūsiai iki 15 m/s. Naktį 13-16 laipsnių, pajūryje apie 18 laipsnių, dieną 21-25 laipsniai, vėsiausia pajūryje apie 19-20 laipsnių. Trečiadienį, rugpjūčio 23 -osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais nedidelis lietus, silpnai perkūnija sudundės. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-8 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį 13-16 laipsnių, pajūryje apie 18 laipsnių, dieną 20-24 laipsniai, pajūryje apie 19laipsnių. Ketvirtadienį, rugpjūčio 24-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks, dieną protarpiais palis. Vėjas vakarinių krypčių naktį 3-6 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį 10-14 laipsnių, pajūryje apie 17 laipsnių, dieną 19-24 laipsniai. Penktadienį, rugpjūčio 25-osios naktį be lietaus, rūkai nusidrieks, dieną vėl truputį palis. Vėjas nepastovus 4-8 m/s. Naktį 10-14laipsnių, pajūryje apie 17 laipsnių, dieną 19-24 laipsniai, pietiniuose rajonuose 25-26 laipsniai. Šeštadienį, rugpjūčio 26 d. trumpi lietūs, daugiausia dieną, perkūnija silpnai sudundės. Vėjas rytinių krypčių 5-10 m/s. Naktį 14-18 laipsnių, šilčiausia pietvakarinėje Lietuvoje, dieną 19-24 laipsniai.

REKLAMA

REKLAMA

E. Latvėnaitė pateikia išsamią savaitės orų prognozę:

Antradienį, rugpjūčio 22-osios naktį palis šiaurės rytiniam, rytiniam pakraštuke, dieną irgi palis, gausiaurytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose. Vėjas vakarų 7-12 m/s, pajūryje dieną gūsiai iki 15 m/s. Naktį 13-16 laipsnių, pajūryje apie 18 laipsnių, dieną 21-25 laipsniai, vėsiausia pajūryje apie 19-20 laipsnių.

REKLAMA

Trečiadienį, rugpjūčio 23 -osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais nedidelis lietus, silpnai perkūnija sudundės. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-8 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį 13-16 laipsnių, pajūryje apie 18 laipsnių, dieną 20-24 laipsniai, pajūryje apie 19laipsnių.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 24-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks, dieną protarpiais palis. Vėjas vakarinių krypčių naktį 3-6 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį 10-14 laipsnių, pajūryje apie 17 laipsnių, dieną 19-24 laipsniai.

REKLAMA

REKLAMA

Penktadienį, rugpjūčio 25-osios naktį be lietaus, rūkai nusidrieks, dieną vėl truputį palis. Vėjas nepastovus 4-8 m/s. Naktį 10-14laipsnių, pajūryje apie 17 laipsnių, dieną 19-24 laipsniai, pietiniuose rajonuose 25-26 laipsniai.

Šeštadienį, rugpjūčio 26 d. trumpi lietūs, daugiausia dieną, perkūnija silpnai sudundės. Vėjas rytinių krypčių 5-10 m/s. Naktį 14-18 laipsnių, šilčiausia pietvakarinėje Lietuvoje, dieną 19-24 laipsniai.

Sekmadienį, rugpjūčio 27 d. irgi palis, gausiau naktį. Vėjas nepastovių krypčių 5-10 m/s.Naktį 13-17 laipsnių, vėsiausia šiaurės rytuose, rytuose, dieną 18-23 laipsniai.