Sinoptikė įspėja: artėja audringi orai, baladosis perkūnija – štai kada sulauksime šilumos pliūpsnio

Pasak sinoptikės, artimiausiomis dienomis orai numatomi vėsoki, vėjuoti, o vietomis ir lietingi. Be to, prognozuojama, jog trečiadienį per šiaurinį Baltijos regioną keliaus ciklonas vardu Yannick, dėl kurio vietomis stipriai lis.

„Ketvirtadienį ciklonų sistema trauksis į rytus, bet mes vis dar liksime gana audringoje ir lietingoje jos vakarinėje dalyje. Ketvirtadienį dieną jau ir gausiau palis ir trankesnė perkūnija baladosis, vis dar pūs gana stiprūs vakarinių krypčių vėjai“, – įspėja sinoptikė.

Numatoma, jog ypač vėjuotas ir lietingas turėtų būti ir penktadienis, o vėsūs orai turėtų laikytis iki pat sekmadienio.

„Nuo šeštadienio, vis arčiau Baltijos ir Lietuvos, su sausesniais orais ir ramesniais vėjais plėsis anticiklonas, vardu Zora. Pradedant vakariniais rajonais jau šiltesnis oras iš pietų plūstels, šilčiausia turėtų būti sekmadienį ir pirmadienį. Vėliau lietaus bus nedaug, bet vėl turėtų atvėsti“, – praneša E. Latvėnaitė.

E. Latvėnaitė savo socialiniuose tinkluose dalinasi ir likusios bei dalies kitos savaitės orų prognozėmis.

Trečiadienį, birželio 18-osios naktį – be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis, gausiau šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, kur popietę gali nugriaudėti perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių, 7–12 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s. Naktį 10–13 °C, dieną 17–20 °C, šilčiausia pietiniuose rajonuose iki 21–24 °C, pajūryje 15–17 °C.

Ketvirtadienį, birželio 19-osios naktį protarpiais palis, daugiausia šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną daug kur trumpi lietūs ar smarkesnės liūtys su perkūnija. Vėjas naktį vakarų, dieną šiaurės vakarų 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s, pajūryje iki 20 m/s. Naktį 9–13 °C, vėsiausia vakaruose ir šiaurės vakaruose, dieną 15–18 °C, šilčiausia pietiniuose rajonuose 19–22 °C, vėsiausia pajūryje.

Penktadienį, birželio 20 d., lis, gausiau naktį ir dienos pradžioje, be ženklesnio lietaus turėtų būti vakariniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų 8–13 m/s, gūsiai 15–20 m/s. Naktį 8–12 °C, šilčiausia pajūryje; dieną 16–20 °C, vėsiausia pajūryje ir rytiniuose rajonuose – 13–15 °C.

Šeštadienį, birželio 21-osios naktį – be lietaus, dieną kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, pavakare rims. Naktį 7–11 °C, šilčiausia pajūryje; dieną 16–21 °C, vėsiausia pajūryje.

Sekmadienį, birželio 22 d. – be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovių krypčių: naktį 3–6 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 7–11 °C, šilčiausia pajūryje; dieną 19–24 °C, vėsiausia pajūryje ir šiaurės rytuose.

Pirmadienį, birželio 23-osios naktį – be lietaus, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną pietvakarių 5–10 m/s. Naktį 10–14 °C, dieną 20–25 °C, pietiniuose rajonuose 26–27 °C, vėsiausia pajūryje 16–19 °C.

Antradienį, birželio 24 d. – be ženklesnio lietaus. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį 8–13 °C, dieną 18–23 °C, vėsiausia pajūryje. Trečiadienį, birželio 25 d. – be lietaus. Vėjas šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį 6–9 °C, dieną 17–22 °C, vėsiausia pajūryje.