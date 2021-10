Sinoptikai perspėja: netrukus sulauksime tikro rudens

Debesuotą naktį oras vėsta ne taip smarkiai kaip giedrą, todėl artimiausia naktis bus gerokai šiltesnė, nei buvusios prieš tai – paryčiais atvės iki 5–7, prie jūros 8–10 laipsnių šilumos, šalnų nė kvapo. Dieną oras šils iki 9–11, vakaruose, pietvakariuose iki 12–13 laipsnių šilumos.

„Kitaip tariant, artimiausią parą ruduo bus drėgnas, be to, ir vėjuotas. Naktį kurį laiką lis visur, be to, vietomis suboluos rūkas, dieną palis daugiausia šiaurinėje šalies dalyje. Naktį atvės iki 5–7 laipsnių šilumos, prie jūros dar šilčiau, rytoj dieną vyraus 9–11, vietomis 12–13 laipsnių šilumos“, – sakė sinoptikas Naglis Šulija.

Drėgnas bus ir ketvirtadienis: naktį palis beveik visur, šalies šiaurėje ne taip jau mažai, bet dieną lis vos kai kur. Pietvakarių vėjas vis dar stiprokas, prie jūros gūsingas. Naktį atvės iki 9–11, dieną šils iki 12–14 laipsnių šilumos.

Penktadienį lietaus tikimybė labai menka, diena bus graži, saulėta, nors ir vėjuota – pietvakarių vėjas rimti neskubės. Rytą vietomis rūkas. Naktį atvės iki 6–8, dieną šils iki 13–15 laipsnių šilumos.