  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: teismo sprendimas iš „Nemuno aušros“ reikalauja vertybinio apsisprendimo

2025-12-04 19:43 / šaltinis: BNS
2025-12-04 19:43

Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad teismui už antisemitinius pareiškimus nuteisus kolicijos partnerį Remigijų Žemaitaitį, ši situacija reikalauja vertybinio apsisprendimo iš jo vadovaujamos partijos „Nemuno aušra“.

Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Julius Kalinskas

Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad teismui už antisemitinius pareiškimus nuteisus kolicijos partnerį Remigijų Žemaitaitį, ši situacija reikalauja vertybinio apsisprendimo iš jo vadovaujamos partijos „Nemuno aušra".

„Šiandien paskelbtas Vilniaus apygardos teismo sprendimas, kuriuo „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pripažintas kaltu dėl antisemitinių pasisakymų, yra svarbus priminimas, kad neapykantos kurstymui ir istorinių nusikaltimų neigimui mūsų valstybėje vietos nėra“, – feisbuke ketvirtadienį rašė socialdemokratų vedlys.

„Todėl šis teismo sprendimas ne tik aiškiai įvardija atsakomybę, bet ir kelia klausimą „Nemuno aušrai“, ar jiems pakeliui su nuostatomis, kurios kursto visuomenės susipriešinimą? Ši situacija reikalauja aiškaus vertybinio apsisprendimo. Demokratija stipri tik tada, kai giname jos principus ne žodžiais, o veiksmais“, – teigė jis.

M. Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamai partijai antisemitizmas „niekada nebuvo ir niekada nebus normalu ar toleruotina“.

„Mūsų vertybinė laikysena šiuo klausimu yra aiški ir nedviprasmiška – pagarba žmogui, istorinės atminties puoselėjimas ir neapykantos kalbos netoleravimas yra būtinos brandžios demokratijos sąlygos. Dabartinė Vyriausybė skiria ypatingą dėmesį kovai su tokiomis tendencijomis“, – teigė LSDP lyderis.

Kaip rašė BNS, Vilniaus apygardos teismas parlamentarą R. Žemaitaitį ketvirtadienį pripažino kaltu už kurstymą prieš žydus ir nacistinės Vokietijos nusikaltimų neigimą.

Teismas nustatė, kad Seimo narys „viešai tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės“, neigė Holokaustą, ir už tai skyrė jam 5 tūkst. eurų baudą.

R. Žemaitaitis jam paskelbtą nuosprendį vadina politiniu ir žada jį skųsti.

